TV-Tipp: Erstausstrahlung der Reportage "Lass' dein Licht leuchten – Die Kulturhauptstadt Temeswar"

Auf 3sat wird am heutigen Montag, 24. Juli 2023, um 19.20 Uhr erstmals die Reportage "Lass' dein Licht leuchten – Die Kulturhauptstadt Temeswar" von Barbara Pichler-Hausegger ausgestrahlt.

Bereits zu Beginn der Doku wird festgestellt: "Es lohnt sich genauer hinzuschauen." Das gelingt dem Film tatsächlich bei ausgezeichneter Kameraführung mit dem Blick aufs große Ganze wie auch im Detail. Die ORF-Kulturjournalistin Barbara Pichler-Hausegger hat sich mit Dokus über die beiden vorangegangenen Kulturhauptstädte Rijeka/Sankt Veit und Novi Sad/Neusatz bereits Renommee verdient und klingt in ihrem neusten Film Ereignisse jüngster Stadtgeschichte an, die sich im Stadtbild widerspiegeln. Die städtischen Bühnen in drei Sprachen finden ebenso Berücksichtigung wie das Kleinkunsttheater mit Café "Auăleu".ADZ-Journalist Werner Kremm kommt zu Wort wie auch Mona Isabela Petzek vom lokalen deutschen Kulturzentrum, aber auch Künstler wie Ovidiu Hrin, Kulturanthropologin Smaranda Vultur und der Temeswarer Oberbürgermeister Dominic Fritz, über dessen Initiative für ein städtisches Museum zur Revolution im Dezember 1989 Gras zu wachsen scheint, während das private Memorial von Gino Rado beeindruckt. Stimmungsvolle wie auch stimmige Bilder prägen den Film. Also: Es lohnt sich, genauer hinzuschauen - in der Doku, wie auch vor Ort.

orb