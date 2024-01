Buch „Heimat im Gepäck“ im BR Fernsehen

Das Buch „Heimat im Gepäck: Vertriebene und ihre Trachten“ (2023), herausgegeben von Katrin Weber, wurde am 12. November 2023 im Haus der Heimat Nürnberg offiziell vorgestellt. Diese Zeitung berichtete in Folge 19 vom 4. Dezember 2023, Seite 11. Nun thematisierte es auch das Magazin Capriccio im BR Fernsehen, dem regionalen Fernsehprogramm des Bayerischen Rundfunks.

Die Siebenbürger Sachsen sind im Buch unter anderem durch die Nordsiebenbürgerin Erika Hoos vertreten. Fotos: Walther Appelt

Im Programmhinweis dazu heißt es: „Heimat ist ein Konstrukt, oft auch ein Sehnsuchtsort, an den sich Menschen besonders klammern, wenn sie ihre Heimat verloren haben. Wie die unzähligen vertriebenen Deutschen in der Nachkriegszeit und die Spätaussiedler. Warum ausgerechnet prachtvolle Trachten für sie oft große Bedeutung haben, zeigt nun ein außergewöhnliches Buch.“ (BR Fernsehen)Der sechsminütige Sendebeitrag vom 11. Januar, in dem auch die Trachten der Siebenbürger Sachsen zu sehen sind, ist in der ARD Mediathek online abrufbar: https://www.ardmediathek.de/video/capriccio/trachten-heimat-im-gepaeck/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzczOGE3YTI2LThmMGQtNDU0ZS1iMzgxLTZmYjM5ZGEzNGZmMA

CS