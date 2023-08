22. August 2023

Tagungsband „Wege der Aufklärung bei den Siebenbürger Sachsen“ erhältlich

Vom 10. bis 12. September 2021 fand in Weißenfels an der Saale die Internationale Tagung „Wege der Aufklärung bei den Siebenbürger Sachsen. Facetten einer Provinz im Wandel“ statt. Die Tagung anlässlich des 300. Geburtstags Samuels von Brukenthal konnte vom Siebenbürgischen Museum dank einer Sonderförderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Kooperation mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) und dem Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg veranstaltet werden.

Nun ist auch der Tagungsband im Siebenbürgischen Museum erhältlich, in dem die Ergebnisse der breit gefächerten wissenschaftlichen Tagung dokumentiert werden. Auf mehr als 300 reich bebilderten Seiten finden sich vierzehn sehr lesenswerte Beiträge namhafter Autorinnen und Autoren. Diese gliedern sich in drei Themenschwerpunkte, die mit dem Leben und Wirken Samuels von Brukenthal verknüpft sind.



Der Druck der Publikation wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der Tagungsband kostet 30 Euro und kann im Museumsshop oder auf Anfrage gegen Rechnung (zzgl. Versandkosten) beim Siebenbürgischen Museum Gundelsheim (



Irmgard Sedler, Ingrid Schiel, Markus Lörz (Hrsg.): „Wege der Aufklärung bei den Siebenbürger Sachsen. Facetten einer Provinz im Wandel". Schriften zur Tagung „Wege der Aufklärung bei den Siebenbürger Sachsen – Facetten einer Provinz im Wandel" (2021 in Weißenfels an der Saale), Siebenbürgisches Museum, Gundelsheim, 2023, 301 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbabbildungen, Softcover, ISBN 978-3-9821131-3-5.

