3. April 2024

Fachtagung in Hermannstadt: 20 Jahre Zentralarchiv im Friedrich-Teutsch-Haus

Die Fachtagung „20 Jahre Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien im Friedrich-Teutsch-Haus“ findet am 11. Oktober 2024 im Teutsch-Haus, Fleischergasse/Mitropoliei 30, in Hermannstadt statt.

Eingang zum Begegnungs- und Kulturzentrum "Friedrich Teutsch" der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (Teutsch-Haus) in Hermannstadt, wo auch das Zentralarchiv der EKR untergebracht ist. Foto: G.R. 2004 wurde das Zentralarchiv (ZAEKR) im Teutsch-Haus (



Ziel der eintägigen Veranstaltung ist der Austausch, bei dem Fachleute über die Entwicklung und die Aufgaben des Kirchenarchivs berichten sowie der Öffentlichkeit einen Einblick in die heutige Archivarbeit bieten. Die Tagung richtet sich an alle, die Interesse am Archivwesen und an der Geschichte der Siebenbürger Sachsen und der Evangelischen Kirche haben. Hauptredner ist der langjährige Leiter der ZAEKR, Dr. Wolfram G. Theilemann (Nordhausen), der seinerzeit den Aufbau des Archivs koordiniert hatte. Weitere Vortragende sind die aktuellen Archivarinnen und Archivare des ZAEKR sowie Gäste aus Partnereinrichtungen. Tagungssprache: Deutsch. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme am 11. Oktober. 2004 wurde das Zentralarchiv (ZAEKR) im Teutsch-Haus ( www.teutsch.ro ) für das Publikum geöffnet. Das Sammeln und Archivieren hatte bereits viel früher begonnen, denn die Kirchenleitung legte stets Wert auf den Erhalt des schriftlichen Kulturguts. Im ZAEKR wird das Gedächtnis der Kirchengemeinden, der kirchlichen Ämter und Gremien fachgerecht aufbewahrt, erschlossen und für die Forschung zugänglich gemacht.Ziel der eintägigen Veranstaltung ist der Austausch, bei dem Fachleute über die Entwicklung und die Aufgaben des Kirchenarchivs berichten sowie der Öffentlichkeit einen Einblick in die heutige Archivarbeit bieten. Die Tagung richtet sich an alle, die Interesse am Archivwesen und an der Geschichte der Siebenbürger Sachsen und der Evangelischen Kirche haben. Hauptredner ist der langjährige Leiter der ZAEKR, Dr. Wolfram G. Theilemann (Nordhausen), der seinerzeit den Aufbau des Archivs koordiniert hatte. Weitere Vortragende sind die aktuellen Archivarinnen und Archivare des ZAEKR sowie Gäste aus Partnereinrichtungen. Tagungssprache: Deutsch. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme am 11. Oktober. Dr. Gerhild Rudolf

Schlagwörter: Teutsch-Haus, EKR, Tagung, Hermannstadt

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.