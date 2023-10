18. Oktober 2023

Einladung zum Internetseminar „Nutzung von KI-basierten Werkzeugen“

Künstliche Intelligenz (KI) ist im Moment in aller Munde – doch was ist das und was können wir im Ehrenamt damit anfangen? Welche Anwendungsbereiche gibt es und wo werden wir unter Umständen schon im Alltag damit konfrontiert? Diesem und anderen Themen widmet sich das Internetseminar des Online-Referats des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., das vom 8. bis 10. Dezember im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen stattfindet.

Die künstlichen Intelligenz greift auf zahlreiche Bereiche der digitalen Welt über. Bereits jetzt sind künstliche Intelligenzen (KI) in Anwendungen verschiedenster Art im Einsatz. Für Furore sorgt vor allem das KI-Schreibwerkzeug ChatGPT. Doch es gibt eine Vielzahl weiterer KI-Tools, die zum Beispiel beim Übersetzen oder Überarbeiten von Texten, aber auch bei der Generierung von Bildern aus Text angewendet werden können. Diese Tools werden Einzug in unseren Alltag halten. Deswegen müssen wir den Umgang mit KI-basierten Werkzeugen in einer offenen und gleichzeitig kritischen Weise üben. Wichtig ist, dass wir lernen, die von der KI produzierten Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren.



Neben den vier Webmastern von Siebenbuerger.de sind auch dieses Mal weitere Referenten mit von der Partie. Nach der Einführung ins Tagungsprogramm durch Robert Sonnleitner wird Gunther Krauss die Technologie und das Phänomen KI einordnen. In einem weiteren Vortrag wird Krauss Progressive WebApps vorstellen, die man direkt im Webbrowser ausführen kann. Günther Melzer wird KI-Tools zur Erstellung von Texten, Grafiken, Videos und Musik vorstellen. Der vierte Webmaster Hans-Detlev Buchner wird in seinem Vortrag auf die automatische Erkennung und Sanktionierung von Regelverstößen in sozialen Netzwerken eingehen.



Der Politikwissenschaftler Dr. Johann Lauer wird über die Philosophie generativer Künstlicher Intelligenz referieren und eine praktische Übung zur Informationsbeschaffung und Textgenerierung mittels KI-Tools anbieten. Der Videoproduzent Hermann Depner wird uns zeigen, wie professionelle Tools zur Foto- und Videobearbeitung die KI nutzen. Wie man Flyer für Veranstaltungen erstellt, wird Depner uns in einem weiteren Vortrag zeigen. Detlef Schuller, Bildredakteur der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ), wird über die Bildberichterstattung in der SbZ referieren. Der langjährige ARD-Korrespondent Peter Miroschnikoff wird Filmdokumente über die Siebenbürger Sachsen aus den 1980er und 1990er Jahren präsentieren und die Umstände ihrer Entstehung erläutern.



Das Seminar steht allen offen und wird von siebenbürgischen und nichsiebenbürgischen Teilnehmern aller Alterstufen besucht. Viele der Teilnehmer besuchen die Veranstaltungen regelmäßig. Ziel der Veranstaltung ist es, die allgemeine Medienkompetenz zu fördern und neue Entwicklungen im Bereich Internet aufzuzeigen. Dabei werden nicht nur die technischen Grundlagen, sondern auch sozio-ökonomische und kulturelle Aspekte beleuchtet. Ein wichtiges Anliegen ist die Vermittlung von praktischem Wissen. Schließlich sollen die Teilnehmer ermutigt werden, das Internet nicht nur als Konsumenten, sondern auch aktiv und gestaltend zu nutzen.



Anmelden können Sie sich direkt bei: Gustav Binder, „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 71470, E-Mail: studienleiter [ät] heiligenhof.de. Der Tagungsbeitrag beträgt 80 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe pro Person (inkl. Programm und Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage) bzw. 100 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe im Einzelzimmer. Die Reisekosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Die Veranstaltung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.



Weitere Informationen:

Programm Internetseminar 2023 (PDF)

Vorträge mit Kurzbeschreibungen Internetseminar 2023 (PDF)



