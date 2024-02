26. Februar 2024

Mihaela Malea Stroe: „Brief des Nichtvergessens“ zum Gedenken an Hans Bergel

Mihaela Malea Stroe schrieb das Gedicht „Brief des Nichtvergessens“ zum Gedenken an Hans Bergel am 28. Februar 2023, ein Jahr nach seinem Tod am 26. Februar 2022. Übersetzung aus dem Rumänischen von Christine Chiriac.

„Ich brauche das Schreiben, um mit dem, was an Welt auf mich eindringt, leben zu können“: Hans Bergel am Fenster seines Arbeitszimmers in Gröbenzell bei München, aufgenommen 2006 von Konrad Klein. Lieber Hans,

seit Du gegangen bist,

hat sich das Irdische in der Festung Kronstadt,

in der Schulerau, auf der Kanzel, im Rosenauer Tal,

an der Graft, im Zinnental und der Oberen Vorstadt

kaum verändert.

Die Geschichte – dieses sonderbare Geschöpf,

von Riesen nur selten im Zaum gehalten,

schon eher von Pygmäen,

geht ungerührt ihren Geschäften nach – geht ihren Weg.



Aber vielleicht ist der Tag bei dir länger,

vielleicht wird er nicht gemessen

vom Sonnenaufgang zur Abenddämmerung

mit Minutenzeiger und der Fackel aus Wachs.

Vielleicht ist jetzt bei dir das Jahr kein Jahr,

seit die großen Glocken der Schwarzen Kirche schlugen

unter dem traurigen Kronstädter Himmel.

Das Jahr ist kein Jahr,

seit du gegangen bist,

um deinen Freunden bei den Engeln zu erzählen

von Jilava, Aiud, Periprava, Pitești,

von Initiationsreisen durch die weite Welt,

von alten Sanduhren,

die der Sand der eingeschlossenen Zeit

manchmal zu sprengen droht,

vom Tanz in den Ketten des Seins,

vom Sinn und der Kraft des Glaubens,

wenn über uns kommen

Wölfe, Adler, Schlangen und andere Beutegreifer,

um zu beißen, zu reißen und Gift zu versprühen.



In dieser runden, reinen, ganzen Stunde

– in Ruhe und Frieden getaucht –

schweigen die Glocken der Schwarzen Kirche.

Die Orgel schweigt.

Sie warten, so scheint mir,

dass du uns noch einmal

und noch einmal

erzählst

von der Rückkehr des Odysseus.



Externer Link:



Die Webseite von Hans Bergel wird im Auftrag seiner Familie fortgeführt. Lieber Hans,seit Du gegangen bist,hat sich das Irdische in der Festung Kronstadt,in der Schulerau, auf der Kanzel, im Rosenauer Tal,an der Graft, im Zinnental und der Oberen Vorstadtkaum verändert.Die Geschichte – dieses sonderbare Geschöpf,von Riesen nur selten im Zaum gehalten,schon eher von Pygmäen,geht ungerührt ihren Geschäften nach – geht ihren Weg.Aber vielleicht ist der Tag bei dir länger,vielleicht wird er nicht gemessenvom Sonnenaufgang zur Abenddämmerungmit Minutenzeiger und der Fackel aus Wachs.Vielleicht ist jetzt bei dir das Jahr kein Jahr,seit die großen Glocken der Schwarzen Kirche schlugenunter dem traurigen Kronstädter Himmel.Das Jahr ist kein Jahr,seit du gegangen bist,um deinen Freunden bei den Engeln zu erzählenvon Jilava, Aiud, Periprava, Pitești,von Initiationsreisen durch die weite Welt,von alten Sanduhren,die der Sand der eingeschlossenen Zeitmanchmal zu sprengen droht,vom Tanz in den Ketten des Seins,vom Sinn und der Kraft des Glaubens,wenn über uns kommenWölfe, Adler, Schlangen und andere Beutegreifer,um zu beißen, zu reißen und Gift zu versprühen.In dieser runden, reinen, ganzen Stunde– in Ruhe und Frieden getaucht –schweigen die Glocken der Schwarzen Kirche.Die Orgel schweigt.Sie warten, so scheint mir,dass du uns noch einmalund noch einmalerzählstvon der Rückkehr des Odysseus.

Schlagwörter: Hans Bergel, Gedicht

Bewerten: 5 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.