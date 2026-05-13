



13. Mai 2026

Internationaler Museumstag im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim

17. Mai, die Museen des Museumsverbands Baden-Württemberg zum Internationalen Museumstag 2026 ein. Auch das Unter dem Motto „Baden Württemberg erzählt.“ laden am Sonntag,die Museen des Museumsverbands Baden-Württemberg zum Internationalen Museumstag 2026 ein. Auch das Siebenbürgische Museum Gundelsheim ist dieses Jahr wieder mit dabei!

Um 14.00 Uhr startet eine Führung durch die Gemäldegalerie mit Museumsleiter Dr. Markus Lörz, bei der Werke vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart entdeckt werden können. Um 15.00 Uhr folgt eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Aber du, Herr, machst mich frei … Die Bildwelten der Künstlerin Gertrud Hornung. 1937-1977“ mit Helga Lutsch. Frau Lutsch hat ein sehr lesenswertes Werkverzeichnis über die heute fast vergessene Künstlerin geschrieben und wird, passend zum diesjährigen Motto, viel Interessantes über Gertrud Hornung erzählen.



Alle Veranstaltungen sowie der Eintritt ins Museum von 11.00-17.00 Uhr sind am Internationalen Museumstag 2026 kostenlos!

Schlagwörter: Gundelsheim, Museumstag

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