1 • bankban schrieb am 21.10.2011, 12:11 Uhr:

Ist es nicht ein bisschen zu viel des Guten, auf die im Selbstverlag erschienene Autobiographie einer Person, deren Name doch 99% aller Sachsen unbekannt ist, innerhalb von 2 Monaten zweimal hinzuweisen und davon einmal an so prominenter Stelle wie hier, quasi als Leitartikel?



Im Übrigen scheinen selbst jene, die dem Autor am nächsten stehen müssten, von ihm so begeistert nicht zu sein...: http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/kommentare/11390-unter-roten-wolken-von-kurt-binder.html#kommentar5314

Beitrag am 21.10.2011, 12:12 Uhr von bankban geändert.