1 • Heppo Schönauer schrieb am 06.02.2023, 13:34 Uhr (um 13:36 Uhr geändert):

Sehr interessantes Buch. Habe da auch die Höfe meiner Ahnen gefunden und dann via Google Earth gesucht und gefunden. Wenn man dann sieht wie verwahrlost die heute sind, kommt einem das Weinen. Was ist bloß aus der stolzen sächsischen Ritterordens-Gemeinde geworden.

Es gibt noch ein zweites Buch das ich empfehlen kann: MARIENBURG IM BURZENLAND, Zur Geschichte der einstigen Ritterorden-Gemeinde in Siebenbürgen ISBN-3-7694-0419-X.