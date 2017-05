2 • getkiss schrieb am 26.05.2017, 11:06 Uhr:

Herzlichen Glückwunsch zum Ehrendoktor.



Schade nur, das der Vorschlag von einer Fakultät kommt, die unter anderem sich angeblich mit Kommunikationswissenschaft befasst und auf der Webseite folgenden Aufruf hat:

"BINE ATI VENIT IN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013!"

(Willkommen in das Studienjahr 2012-2013)

Der Ruf der ´68-er scheint noch immer aktuell:

"Unter den Talaren" gibt es zwar kein Muff von 1000 Jahren, aber 5 Jahre in Kommunikationswissenschaft des 21. Jahrhunderts sind fast so viel.

Die Liste der Mitgliedschaften in verschiedenen Gremien ist gewaltig.

Wann schläft der Mann überhaupt?