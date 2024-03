Parlamentspräsident a.D. Kartmann erhält Ehrendoktorwürde der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt

Der ehemalige Hessische Parlamentspräsident Norbert Kartmann (Amtszeit 2003 bis 2019) hat am Donnerstag bei einer Feierstunde im Landtag in Wiesbaden die Ehrendoktorwürde der rumänischen Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt erhalten. Mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde wird Kartmanns Engagement für die deutsch-rumänischen Beziehungen und damit auch für seinen Einsatz für die in Rumänien lebenden Deutschen gewürdigt. Intensiv setzte sich der Hessische Landtagspräsident a.D. ebenso für den Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union im Jahr 2007 ein.

Ehrung im Hessischen Landtag, von links: Landtagspräsidentin Astrid Wallmann, Norbert Kartmann, Prof. em. Dr. Paul-Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Bildquelle: Hessischer Landtag, Kanzlei

Norbert Kartmann wurde am 16. Januar 1949 im Wetteraukreis in Nieder-Weisel geboren. Ein Teil seiner familiären Wurzeln liegt allerdings in Rumänien, genauer gesagt in Siebenbürgen, das geographisch im Zentrum und Nordwesten Rumäniens zu finden ist. So erklärt sich Kartmanns Engagement für die Region Siebenbürgen und die dort lebende deutsche Minderheit. Nur eines von vielen Beispielen für sein Wirken: In der Gemeinde Hetzeldorf, aus der seine Vorfahren stammen, unterstützte Norbert Kartmann den Umbau des Geburtshauses seines Vaters in ein gemeinnützig geführtes Altenheim.„Ein geerdetes Leben in der Außergewöhnlichkeit zu führen – das ist eine besondere Leistung, die in dieser Form bei weitem nicht jedem Spitzenpolitiker gelingt. Norbert Kartmann ist dies wie selbstverständlich gelungen und auch dafür wird er heute von der Universität Lucian Blaga mit dem Ehrentitel Doctor honoris causa geehrt“, sagte Prof. Dr. Daniel Mara, Dekan des Departements für Erziehungswissenschaften der Universität Lucian-Blaga Hermannstadt und Laudator während der Feierstunde im Hessischen Landtag.Landtagspräsidentin Astrid Wallmann sagte: „Norbert Kartmann war 16 Jahre Landtagspräsident in Hessen und somit länger als alle Landtagspräsidenten vor ihm im Amt. Er hat mit seinem Wirken Spuren hinterlassen, die bleiben werden. So auch in Rumänien, und hier ganz besonders in der Region Siebenbürgen, der Heimat seiner Familie väterlicherseits. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde darf auch uns in Hessen stolz machen, denn wir haben mit Norbert Kartmann einen Landespolitiker in unseren Reihen, der auf herausragende Weise die europäische Idee mit Leben erfüllt hat und bis heute lebendig hält. Im Namen aller Abgeordneten des hessischen Landesparlaments darf ich daher sagen: Herzlichen Glückwunsch zu dieser hochverdienten Ehre!“ „Nicht nur durch seine väterlichen Wurzeln, sondern vor allem emotionell eng mit Siebenbürgen verbunden, hat Norbert Kartmann viel für diese Region und Rumänien getan. Dafür wurde er von Präsident Klaus Johannis mit dem höchsten Orden Rumäniens geehrt, sowie von seinen in der Heimat verbliebenen Landsleuten mit der Honterus-Medaille - der höchsten Auszeichnung der Siebenbürger Sachsen“, erklärte Prof. em. Dr. Paul-Jürgen Porr als Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien.„Ich freue mich ganz besonders über die Auszeichnung. Für mich schließt sich hier nach dem Ende meiner politischen Laufbahn ein Kreis, der die persönliche Erfahrung mit einem Teil meines politischen Engagements verbindet. Nicht der Titel, sondern die Tatsache, dass die Ehrung aus Hermannstadt kommt, ehrt und rührt mich besonders. Ich bedanke mich herzlich beim Senat der Lucian-Blaga-Universität für die mir zuerkannte Ehre. Ein großes Dankschön geht an alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien, stellvertretend namentlich Prof. Dr. Porr und Ovidiu Ganţ, sowie an alle Beteiligten aus Politik, Kirchen und Gesellschaft, ohne die das gemeinsam Erreichte nicht möglich gewesen wäre“, dankte Landtagspräsident a.D. Norbert Kartmann.Weiter erklärte er: „Mein erster Kontakt mit der Heimat meines Vaters war 1959, als ich mit zehn Jahren meinen Vater auf seiner ersten Fahrt nach 20 Jahren in seine – zu diesem Zeitpunkt kommunistische – Heimat begleiten durfte. Dieses Erlebnis und viele darauffolgende Sommer haben mich mitgeprägt. Auch aufgrund dieser Erfahrungen habe ich mich immer für die europäische Einheit im Allgemeinen und für die Integration Rumäniens in die EU eingesetzt. Nicht nur wegen des gemeinsamen christlichen Glaubens, sondern auch wegen der Verbindung über die Siebenbürger Sachsen gehört Rumänien als fester Bestandteil in die Europäische Union. Zusammen mit den anderen Volksstämmen in Rumänien leistet dieses Land einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt der Kultur aber auch für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa.“Ingwelde Juchum, Vorsitzende der Landesgruppe Hessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., sagte: „Unserem hessischen Ehrenvorsitzenden wünschen wir alles Gute und freuen uns mit ihm über diese Ehrung. Norbert Kartmann hat uns in Hessen seit vielen Jahren immer wieder unterstützt und hat dabei stets ein offenes Ohr für die Belange seiner Siebenbürger Sachsen. Er hat uns gezeigt, wie ein gutes und konstruktives Miteinander auch auf politischer Ebene funktionieren kann. Mit hessischen Politikern und Ministerpräsidenten unternahm er Delegationsreisen nach Siebenbürgen und zeigte ihnen seine und unsere alte Heimat. Ich wünsche Norbert Kartmann im Namen des hessischen Landesvorstands alles Gute und hoffe, ihn bei einer der nächsten Veranstaltungen wieder begrüßen zu dürfen.“

Quelle: Hessischer Landtag