1 • Argus schrieb am 10.01.2022, 19:00 Uhr:

Ich habe unlängst das Buch "Tier- und Jagdgeschichten", von Otto Alscher gelesen, das ich mir noch in Rumänien im Jahr seines Erscheinens (1977, Kriterion-Verlag) bestellt hatte. Es "vegetierte" 40 Jahre in meiner Bibliothek und dann "vererbte" ich es meiner Tochter, weil ich dachte, ich käme ohnehin nie mehr dazu es zu lesen. Aber ich nutzte schließlich einen längeren Aufenthalt bei ihr, um mir das Buch doch noch vorzunehmen und es zu lesen, zumal ich mich in letzter Zeit intensiver mit Tierliteratur beschäftige.

Ich kann nur sagen, dass ich es nicht bereut habe, meine Zeit mit diesen Tiergeschichten zu verbringen. Ich war nicht unbedingt von der literarischen Sprache Alschers beeindruckt, es war wohl eher sein Talent, mir in einfachen Worten die wilden Tiere unmittelbar inmitten des (meist) nächtlichen und winterlichen Waldes der Südkarpathen näherzubringen, und der Versuch ihre Denkweise besonders uns Menschen gegenüber zu ergründen. Erst hinterher erfuhr ich, dass Otto Alscher als einer der bedeutendsten Autoren von Tiergeschichten weltweit gilt. Ich würde dieses Buch oder andere Ausgaben zum selben Thema allen Naturliebhabern empfehlen. Die Beschreibung der urwüchsigen, herben aber alles andere als exotischen Landschaft der Karpathenwälder, die ich aus vielen geologischen Begehungen ziemlich gut kenne,hat überdies Nostalgien in mir wachgerufen.