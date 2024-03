Neuer Blog „Mit Heimann näher dran ...“

In seinem neuen Blog wird der aus Großjetscha im Banat stammende Autor Beiträge über Sport, Reisen, Konzerte sowie ab und zu auch andere Themen veröffentlichen, aus dem Nähkästchen seines knapp 40-jährigen Reporterlebens plaudern, angereichert mit Hintergrundwissen und Blicken hinter die Kulissen.Im Blog verlinkt wurde ein sechsteiliges Interview, das Helmut Heimann dem Temeswarer Fernsehsender Tele­Universitatea gewährte, in dem er über seinen journalistischen Werdegang Rede und Antwort stand (siehe auch „Siebenbürger rasiert Jogi Löw Glatze“, Siebenbürgische Zeitung, Folge 12 vom 24. Juli 2023, Seite 19, siehe auch SbZ Online vom 18. Juli 2023 ). Heimann hat hauptberuflich als Redakteur bei der Neuen Banater Zeitung in Temeswar und nach der Aussiedlung bei BILD in Stuttgart gearbeitet. Als freier Journalist publizierte er u.a. in der Banater Zeitung, Banater Post, dem Donautal-Magazin und gegenwärtig u.a. in der Siebenbürgischen Zeitung und Gazeta Sporturilor in Bukarest ().Er ist Autor des ersten donauschwäbischen Sportbuches „Tarzan, Puskás, Hansi Müller. Stelldichein donauschwäbischer Spitzensportler“ ( SbZ Online vom 21. Mai 2002 ), Mitglied im Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) sowie im Freien Deutschen Autorenverband (FDA).