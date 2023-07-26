Hallo, formal hast du natürlich recht, sofern die Gemäuer im Besitz des rum. Staats sind. Wenn nicht, und die Kirchen sind i.d.R. zurückgegeben worden, ist das anders, der Eigner muss sich kümmern! Kann er i.d.R. nur bedingt, da die Schäflein ausgewandert, inzwischen jenseits der 70-80, i.d.R. auch nicht wirklich Vermögende, mal abgesehen davon, ob sie persönlich Mäzene werden möchten, für einen ideellen Zweck. Was einigermaßen funktioniert ist die kirchliche Zweitmitgliedschaft in der Heimatgemeinde, verbunden mit Beitrag und möglichst auch Spenden. Und... bei allem ist Privatinitiative unersetzlich. Es gibt Gemeinden, die vorbildlich solidarisch agieren, z.B. Kleinschelken. Oder große Städte, Hermannstadt, Kronstadt, etc. mit gewissem Bestand an Mitgliedern und wirtschaftlicher Potenz. Nicht zu vergessen ein Dritter im Bunde: die EU. Erfreulicher Weise fließen, trotz anderer Schwierigkeiten, aber sicher auch durch mediale Tätigkeit unserer Verbände, wirklich großzügige Überweisungen. Ergo: man kann nicht alles retten, bei aller Mühe! Aber man kann sich engagieren, helfen, wenn man die Sache für gut hält!

Wer macht mit?



Gruß, POW