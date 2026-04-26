



26. April 2026

Nachbarschaft Wels – Freundeskreis Wels-Bistritz

Wels und Bistritz – eine Städtefreundschaft verbunden durch Musik! Mehrere Tage lang entdeckten einige SchülerInnen des Bistritzer Musikgymnasiums „Tudor Jarda“ und ihre ProfessorInnen vom 19. bis 22. März die Kultur und die Region in und um Wels.





In Fortsetzung einer 2022 durch Cristian Grămesc aus Wels und Valentin Pop aus Bistritz begonnenen und vom Freundeskreis Wels-Bistritz mitgetragenen Kooperation zwischen der Welser Musikschule und dem Bistritzer Musikgymnasium, in deren Rahmen es 2022 Meisterkurse in Bistritz und 2023 einen ersten Besuch von SchülerInnen aus Bistritz in Wels gegeben hatte, nahmen nun ein weiteres Mal SchülerInnen der Abteilung für klassische Gitarre aus Bistritz am jährlichen Projekt TREFFPUNKT GITARRE der Gitarrenklassen der Landesmusikschule Wels teil. In mehreren Unterrichtseinheiten erhielten dabei SchülerInnen aus Wels Unterricht von den ProfessorInnen aus Bistritz – Valentin Pop, Cosmina Costin und Alexandru Peştina – und gleichzeitig die SchülerInnen aus Bistritz von Pädagogen der Landesmusikschule Wels – Aldo Bonta und Cristian Grămesc. Treffpunkt Gitarre in Wels, vorne von links: Generalkonsul Radu-Dumitru Florea, Univ.-Prof. em. Matthias Seidel, Cristian Gra˘mesc, Landeskulturdirektorin Mag. Margot Nazzal, Honorarkonsul Dr. Wolfgang Berger-Vogel, Nachbarvater Dr. Christian Schuster. Foto: privat Ebendort im großen Kammermusiksaal Concerto gipfelte am Samstagabend die Kooperation in einem wunderbaren Konzert, ebenfalls mit dem Titel „TREFFPUNKT GITARRE“, bei dem die SchülerInnen und Professor­Innen aus Bistritz zusammen mit SchülerInnen der Landesmusikschule Wels verschiedene Musikstücke beeindruckend aufführten. Das zahlreich erschienene Publikum konnte im ersten Teil mehrere Solostücke, teils von rumänischen Komponisten, auf hohem Niveau dargeboten von Victor Bojor, Ruth Hădărău, Dragoș Popa, Andrea Mare, Maria Tiron und Caroline Bauer, SchülerInnen aus Bistritz, sowie eine Bearbeitung der Suite aus der Maramureș von Adrian Andrei für Gitarrentrio, vorgetragen von den drei ProfessorInnen des Bistritzer Musikgymnasiums, hören.



Gäste aus Bistritz vor dem Welser Ledererturm. Foto: privat Den zweiten Teil des Konzerts bildete ein gemeinsamer Auftritt der Gäste mit dem Las Guitarras Gitarrenorchester der Oö. Landesmusikschulen unter der Leitung von Markos ­Destefanos, Fachgruppenleiter für Zupfinstrumente im Oö. Landesmusikschulwerk, bei dem die jungen MusikerInnen aus Wels und Bistritz mehrere Stücke, darunter eine rumänische Cadâneasca, präsentierten, die sie schon länger vorbereitet und mit gemeinsamen Proben im Zuge von TREFFPUNKT GITARRE einstudiert hatten.



Als Ehrengäste waren beim Konzert der Generalkonsul der Republik Rumänien in Salzburg, Radu-Dumitru Florea, der Honorarkonsul der Republik Rumänien in Linz, Dr. Wolfgang Berger-Vogel, die Oö. Landeskulturdirektorin, Mag. Margot Nazzal, und der Vizerektor em. der Musikuniversität Mozarteum in Salzburg, Univ.-Prof. em. Matthias Seidel, anwesend. Generalkonsul Florea und Univ.-Prof. Seidel sprachen dabei jeweils einleitende Grußworte.



Möglich gemacht wurde dieses musikalische Partnerschaftsevent neuerlich von Cristian Grămesc und der Landesmusikschule Wels zusammen mit dem Freundeskreis Wels-Bistritz des Vereins der Siebenbürger Sachsen – Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels, mit Unterstützung von Land Oberösterreich, Stadt Wels, Bürgermeisteramt und Kulturamt Bistritz, Landesmusikschulwerk Oberösterreich und Musikgymnasium „Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistriţa“ sowie den Sponsoren EWW Gruppe, FRONIUS International, SPARKASSE OÖ und Heimatortsgemeinschaft Bistritz-Nösen e.V., sowie in Werbekooperation mit dem Rumänischen Kulturinstitut (RKI) Wien und der Österreichisch-Rumänischen Gesellschaft in Wien. Doch nicht nur Spaziergänge in Wels und ein Ausflug ins Augustiner Chorherrenstift St. Florian bei Linz mit Führung durch Bibliothek, Marmorsaal, Kunstsammlung und Stiftskirche bis hin zur letzten Ruhestätte des Komponisten und Musikers Anton Bruckner standen auf dem Programm, sondern auch mehrere Unterrichtseinheiten in der Landesmusikschule Wels.In Fortsetzung einer 2022 durch Cristian Grămesc aus Wels und Valentin Pop aus Bistritz begonnenen und vom Freundeskreis Wels-Bistritz mitgetragenen Kooperation zwischen der Welser Musikschule und dem Bistritzer Musikgymnasium, in deren Rahmen es 2022 Meisterkurse in Bistritz und 2023 einen ersten Besuch von SchülerInnen aus Bistritz in Wels gegeben hatte, nahmen nun ein weiteres Mal SchülerInnen der Abteilung für klassische Gitarre aus Bistritz am jährlichen Projekt TREFFPUNKT GITARRE der Gitarrenklassen der Landesmusikschule Wels teil. In mehreren Unterrichtseinheiten erhielten dabei SchülerInnen aus Wels Unterricht von den ProfessorInnen aus Bistritz – Valentin Pop, Cosmina Costin und Alexandru Peştina – und gleichzeitig die SchülerInnen aus Bistritz von Pädagogen der Landesmusikschule Wels – Aldo Bonta und Cristian Grămesc.Ebendort im großen Kammermusiksaal Concerto gipfelte am Samstagabend die Kooperation in einem wunderbaren Konzert, ebenfalls mit dem Titel „TREFFPUNKT GITARRE“, bei dem die SchülerInnen und Professor­Innen aus Bistritz zusammen mit SchülerInnen der Landesmusikschule Wels verschiedene Musikstücke beeindruckend aufführten. Das zahlreich erschienene Publikum konnte im ersten Teil mehrere Solostücke, teils von rumänischen Komponisten, auf hohem Niveau dargeboten von Victor Bojor, Ruth Hădărău, Dragoș Popa, Andrea Mare, Maria Tiron und Caroline Bauer, SchülerInnen aus Bistritz, sowie eine Bearbeitung der Suite aus der Maramureș von Adrian Andrei für Gitarrentrio, vorgetragen von den drei ProfessorInnen des Bistritzer Musikgymnasiums, hören.Den zweiten Teil des Konzerts bildete ein gemeinsamer Auftritt der Gäste mit dem Las Guitarras Gitarrenorchester der Oö. Landesmusikschulen unter der Leitung von Markos ­Destefanos, Fachgruppenleiter für Zupfinstrumente im Oö. Landesmusikschulwerk, bei dem die jungen MusikerInnen aus Wels und Bistritz mehrere Stücke, darunter eine rumänische Cadâneasca, präsentierten, die sie schon länger vorbereitet und mit gemeinsamen Proben im Zuge von TREFFPUNKT GITARRE einstudiert hatten.Als Ehrengäste waren beim Konzert der Generalkonsul der Republik Rumänien in Salzburg, Radu-Dumitru Florea, der Honorarkonsul der Republik Rumänien in Linz, Dr. Wolfgang Berger-Vogel, die Oö. Landeskulturdirektorin, Mag. Margot Nazzal, und der Vizerektor em. der Musikuniversität Mozarteum in Salzburg, Univ.-Prof. em. Matthias Seidel, anwesend. Generalkonsul Florea und Univ.-Prof. Seidel sprachen dabei jeweils einleitende Grußworte.Möglich gemacht wurde dieses musikalische Partnerschaftsevent neuerlich von Cristian Grămesc und der Landesmusikschule Wels zusammen mit dem Freundeskreis Wels-Bistritz des Vereins der Siebenbürger Sachsen – Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels, mit Unterstützung von Land Oberösterreich, Stadt Wels, Bürgermeisteramt und Kulturamt Bistritz, Landesmusikschulwerk Oberösterreich und Musikgymnasium „Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistriţa“ sowie den Sponsoren EWW Gruppe, FRONIUS International, SPARKASSE OÖ und Heimatortsgemeinschaft Bistritz-Nösen e.V., sowie in Werbekooperation mit dem Rumänischen Kulturinstitut (RKI) Wien und der Österreichisch-Rumänischen Gesellschaft in Wien. Christian Schuster

Schlagwörter: Nachbarschaft, Wels, Bistritz, Freundeskreis

Bewerten: 3 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.