Größten Braunbär getötet

Gabriel Păun von der Umweltorganisation „Agent Green“ hat eine Affäre um Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein ins Rollen gebracht, der Mitte März den mutmaßlich größten Braunbären Europas „Arthur“ erschossen haben soll. Angaben des rumänischen Umweltministers Barna Tánczos zufolge hatte der Prinz eine Genehmigung zum Abschuss einer „Problembärin“, die Schaden in einigen Bauernhöfen im Kreis Covasna verursacht hatte.

In Rumänien leben schätzungsweise 5.000 Braunbären. Vor den Augen zahlreicher in- und ausländischer Touristen durchstöbert eine Bärenfamilie die Müllcontainer des Wohnviertes Ragodatal (Răcădău) in Kronstadt, die Aufnahme entstand im Sommer 2005. Foto: Petra Reiner

Wie die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien berichtet, hätte Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein jedoch einen Bären erlegt, der nie in die Nähe der Dörfer gekommen war.In der von der Kronen-Zeitung aufgedeckten Jagdaffäre ermittelt nun die Anti-Korruptionsbehörde DNA in Bukarest, auch die Europäische Union hat Untersuchungen angekündigt. Fest steht, dass der Prinz die Trophäe nicht außer Landes bringen darf. Auch Medien in Japan, Australien, sogar die Washington Post und die englische Times berichteten über den Bären-Abschuss durch den Prinz. In Rumänien leben schätzungsweise 5.000 Braunbären, so viele wie in keinem anderen europäischen Land.

sb