Beachtenswerter kultureller und sozialer Einsatz: Michael Schmidt zu Besuch in Berlin

Wichtige Kulturprojekte für das Jahr 2022 erörterte der Bundesaussiedlerbeauftragte Dr. Bernd Fabritius kürzlich in seinem Büro in Berlin mit Dipl.-Ing. Michael Schmidt, dem Begründer und Vorsitzenden der Michael und Veronica Schmidt Stiftung. Ein besonderer Fokus lag auf dem zehnjährigen Jubiläum der Kulturwoche Haferland, die Michael Schmidt gemeinsam mit Peter Maffay vor zehn Jahren ins Leben gerufen hatte.

Bundesaussiedlerbeauftragter Dr. Bernd Fabritius empfing den Stiftungsvorsitzenden Michael Schmidt in Berlin. Fotos: www.aussiedlerbeauftragter.de

Bundesaussiedlerbeauftragter Dr. Bernd Fabritius, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Michael Schmidt (von links).

Unter Einbeziehung der meisten siebenbürgisch-sächsischen Ortschaften der Region wird die Kulturwoche Haferland Ende Juli 2022 ein breites Spektrum dieses Kulturraumes der Öffentlichkeit präsentieren, heißt es auf der Webseite des Bundesaussiedlerbeauftragten Fabritius bedankte sich für das außerordentliche Engagement der M&V Schmidt Stiftung, die die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in deutscher Muttersprache jährlich mit 30 Stipendien und das Carl-Wolff-Kinderhospiz in Hermannstadt mit einer großzügigen Soforthilfe von 50.000 Euro unterstützt. Im Hospiz werden auch zahlreiche Kinder der Roma-Minderheit aufgenommen. Für Roma-Kinder aus dem Landkreis Kronstadt wird auch wiederholt ein Afterschool-Projekt angelegt, das die Vizepräsidentin der Stiftung, Veronica Schmidt, betreut. Besondere Anerkennung fand auch die aktuelle Unterstützungsaktion der M&V Schmidt Stiftung für Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Am Sitz der Stiftung, dem ehemaligen Pfarrhaus in Deutsch-Kreuz, werden junge Familien auf der Flucht untergebracht und verköstigt.Bei einem Besuch in den Ausstellungsräumen der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin konnte Michael Schmidt der neuen Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Claudia Roth, eine herzliche Einladung nach Siebenbürgen und zur Auftaktveranstaltung der Kulturwoche Haferland 2022 aussprechen.Lesen Sie auch: