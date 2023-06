23. Juni 2023

König Charles III. besuchte Rumänien

Bukarest – Nach der prunkvollen Krönung am 6. Mai machte König Charles III. seine erste Auslandsreise nach Rumänien. Am 2. Juni wurde der britische Monarch (74) in Bukarest von Präsident Klaus Johannis (63) offiziell empfangen.

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis (links) empfing den britischen König Charles III. am 2. Juni 2023 im Schloss Cotroceni. Foto: Rumänisches Präsidialamt (www.presidency.ro) König Charles lobte in seiner Ansprache Rumäniens Natur und Architektur sowie die Hilfe Bukarests für die ukrainischen Flüchtlinge aus dem von Russland angegriffenen Nachbarland. Ziel seiner Reise waren seine Häuser in Siebenbürgen, darunter in Deutsch-Weißkirch (Viscri) und im Zălan-Tal im Szeklerland, wo es Medienberichten zufolge weder Fernsehen, Radio noch Internet geben soll. Auf seiner größtenteils privaten Reise wollte der König in der Natur Kraft schöpfen und sich erholen. Königin Camilla war, wie bei früheren Besuchen von Charles in Rumänien, auch diesmal nicht dabei. König Charles lobte in seiner Ansprache Rumäniens Natur und Architektur sowie die Hilfe Bukarests für die ukrainischen Flüchtlinge aus dem von Russland angegriffenen Nachbarland. Ziel seiner Reise waren seine Häuser in Siebenbürgen, darunter in Deutsch-Weißkirch (Viscri) und im Zălan-Tal im Szeklerland, wo es Medienberichten zufolge weder Fernsehen, Radio noch Internet geben soll. Auf seiner größtenteils privaten Reise wollte der König in der Natur Kraft schöpfen und sich erholen. Königin Camilla war, wie bei früheren Besuchen von Charles in Rumänien, auch diesmal nicht dabei.

