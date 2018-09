2 • SIMIVALI schrieb am 06.09.2018, 11:31 Uhr:

Das Fach Geschichte ist wohl bei einigen rumänischen Politikern und Politikerinnen während ihrer Schulzeit immer ausgefallen.Am besten schenken wir jedem eine Kiste gefüllt mit Geschichtsbüchern unverfälschten Inhalts, geben ihnen zwei Wochen Urlaub mit der Vorgabe, diese gründlich zu lesen. Wahrscheinlich brauchen sie dazu mehr Zeit, gut, noch zwei Wochen können angehängt werden. Arbeitsauftrag 1: Rumäniens Rolle im 2. Weltkrieg /Seitenwechsel , Unternehmen Barbarossa....... u.v.m. Arbeitsauftrag 2:Regime Ceaucescu, die Gräueltaten möchte ich hier nicht nennen, aber doch! z.B. Kinder wurden verkauft, weil sie von ihren Müttern nicht ernährt werden konnten, Kinder wurden zu Dutzenden unzumutbar eingesperrt, hungerten, verdreckten, starben. Und so weiter! Und so weiter!



Nazi-Deutschland hätte es natürlich nie geben dürfen! Warum hat Rumänien sich angeschlossen?



Man suche den Splitter auch im eigenen Auge und nicht immer nur den Balken im Auge des Anderen.

Liviu Pop, ehemaliger Unterrichtsminister? Kann ich nur den Kopf schütteln. Kenntnis in Geschichte?

Lia Olguta Vasilescu, Arbeitsministerin? Vertraute von Dragnea! Lehnen Sie sich nicht zu sehr aus dem Fenster,das endgültige Urteil für Dragnea wird bestimmt bald ausgesprochen und ihn ins Gefängnis bringen. Dort liest er dann alle Geschichtsbücher zu Ende und kommt irgendwann aufgeklärt und geläutert wieder in Freiheit. Was macht Frau Vasilescu während dieser Zeit ohne ihn? Geschichte des 2. Weltkrieges studieren!

Herrn Johannis sei weiterhin die Unterstützung vieler Journalisten, Künstler, aufgeklärter Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten..usw. gewünscht, damit Betrug und Korruption in Rumänien nicht wieder aufblühen.



Klaus Johannis war nie ein Nazi, er ist ein Deutscher - wie ich, wie wir auch. #neamtztoo!