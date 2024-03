24. März 2024

Rumäniens Präsident Klaus Johannis beklagt schlimmste Weltlage seit Zweitem Weltkrieg

Bukarest – Staatspräsident Klaus Johannis hat in seiner Ansprache vor dem Kongress der Europäischen Volkspartei am 7. März in Bukarest die internationale Lage als kompliziert, komplex und instabil beschrieben – sie sei die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg.

Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis bezeichnete in seiner Ansprache vor dem Kongress der Europäischen Volkspartei am 7. März 2024 in Bukarest die Weltlage als schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Foto: presidency.ro Die von Russland angegriffene Ukraine sei auf unsere Hilfe angewiesen und die Europäer dürften nicht müde werden, ihr zur Seite zu stehen und ihr jede Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauche, sagte er. Der derzeitige komplexe Hintergrund berge ein zusätzliches politisches Risiko: die Vertrauenskrise in die europäischen Institutionen, die auch auf die wachsende Distanz zwischen der politischen Klasse und den europäischen Bürgern zurückzuführen sei, führte der Präsident aus. Man müsse die Bürger wieder mitnehmen, denn sie seien es, die dem politischen Handeln Legitimität verliehen, fügte er hinzu. Die Politik müsse aufmerksam zuhören und sich vergewissern, was die wirklichen Anliegen unserer Bürger seien. Zu diesem Zweck müsse die europäische politische Klasse Reife zeigen, forderte Johannis.



Als größte Herausforderung nannte Klaus Johannis den Extremismus in all seinen Formen, vom plakativen Nationalismus bis hin zu revisionistischen Tendenzen, die leider in Europa immer virulenter zum Ausdruck kämen.



Externer Link:

Ansprache von Staatspräsident Klaus Johannis auf dem EVP-Kongress in Bukarest (in englischer und rumänischer Sprache), Webseite des Rumänischen Präsidialamtes

Dieser Artikel erschien zuerst in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien vom 8. März 2024

