Ausschreibung: Landesverband Bayern sucht Bürokraft in München

Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wirkt im Gebiet des Freistaates Bayern und umfasst zurzeit 35 Kreisgruppen und einige Personenvereinigungen. Die Aufgaben des Landesverbandes Bayern werden – bis auf zwei Teilzeitkräfte – von ehrenamtlich Tätigen wahrgenommen.

Bürokraft (w/m)

Eine der Stellen wird frei, weil die Amtsinhaberin in den Ruhestand wechselt. Entsprechend suchen wir für unsere Geschäftsstelle in München zum frühestmöglichen Zeitpunkt eineIhre Aufgaben bestehen in der selbstständigen Koordination und Erledigung der anfallenden Arbeiten wie z.B.:• Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost• Führen der Korrespondenz• Vorbereitung und Organisation von Sitzungen, Treffen und Veranstaltungen• Erstellung von Schriftsätzen• Vereinbarung von Terminen• Adressenpflege, Dokumentenablage• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/m Bürokauffrau/-mann oder über eine ähnliche Ausbildung und haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung.• Sie haben sehr gute Kenntnisse im Bereich MS Office und der Umgang mit dem Internet ist für Sie selbstverständlich.• Kenntnisse in der Buchhaltung sind wünschenswert, aber nicht Bedingung.• Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, neue Abläufe erlernen Sie rasch.• Sie verfügen über ein hohes Verantwortungsbewusstsein und erledigen Aufgaben selbstständig.• Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Gründlichkeit und Zuverlässigkeit aus.• Sie bringen persönliche und soziale Kompetenz mit sowie Teamfähigkeit und Flexibilität.• Ihre Deutschkenntnisse sind in Wort und Schrift einwandfrei.• Sie sind aufgeschlossen gegenüber Themen, die (Spät)Aussiedler betreffen.Es handelt sich um eine Halbtags-Teilzeitstelle, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden. Die Eingruppierung erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder gemäß Entgeltgruppe 8.Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagenan den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Landesverband Bayern, Karlstraße 100, 80335 München, oder per E-Mail an: beitragsverwaltung.bayern[ät]siebenbuerger.de.