17. November 2020

Stimmen Sie bitte für die Kandidaten des Deutschen Forums!

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland begrüßt und unterstützt die Kandidaten unseres Partnerverbandes, des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), bei der Parlamentswahl am 6. Dezember 2020 in Rumänien. Alle Landsleute, die noch die rumänische Staatsangehörigkeit besitzen und an der Parlamentswahl teilnehmen, werden aufgerufen, für die Kandidaten des DFDR zu stimmen.

Der Abgeordnete Ovidiu Ganţ (links) wurde beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen am 22. Mai 2010 in Dinkelsbühl mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen gewürdigt, hier im Gespräch mit dem damaligen Botschafter von Rumänien in Berlin Lazăr Comănescu. Foto: Lukas Geddert Zur Wahl als Spitzenkandidat stellt sich erneut der langjährige Abgeordnete des Forums, Ovidiu Ganţ, zu dem der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland besonders gute Beziehungen pflegt. Ganţ setzt sich seit vielen Jahren im rumänischen Parlament erfolgreich für die Belange der deutschen Minderheit in Rumänien ein. Auch wir ausgesiedelte Siebenbürger Sachsen sind dem Abgeordneten Ganţ für seinen Einsatz dankbar. Seinem Engagement und seiner Beharrlichkeit ist es mit zu verdanken, dass auch die Kinder von ehemaligen Russlanddeportierten in den Genuss einer Entschädigung durch den rumänischen Staat kommen (Gesetze 130 und 232/2020). Dafür sei Ovidiu Ganţ seitens des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland herzlich gedankt. Die Liste der Kandidaten des DFDR wird durch Thomas Şindilariu und Christine Manta-Klemens vervollständigt.



Rainer Lehni, Bundesvorsitzender

