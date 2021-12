Weihnachtsgruß des Landesverbands Bayern

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, liebe Freunde, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Das Coronavirus hat unser Zusammenleben erheblich beeinflusst und wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Zeit beschäftigen. Schlagwörter wie Corona, Lockdown, Mund-Nasen-Bedeckung, Kontaktbeschränkung und Hygienekonzept haben uns dieses Jahr ständig begleitet und viele Veranstaltungen mussten pandemiebedingt abgesagt werden. Nichtsdestotrotz bleiben wir guter Dinge und freuen uns darauf, was das neue Jahr bringen mag.

Auch wenn es in diesem Jahr im Sommer doch einige Lichtblicke gab, war es doch für uns alle geprägt von einer Menge Entbehrungen. In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens gab es Einschränkungen, welche jeder Einzelne von uns mehr oder weniger für sich gespürt hat. Auch wenn die Einschnitte in unserem Vereinsleben massiv waren, haben wir uns doch nicht unterkriegen lassen. Wir haben weiterhin gemeinsam für euch gewirkt, YouTube-Videos produziert, verschiedene digitale Veranstaltungen wie Gottesdienste und den digitalen Heimattag in eure Wohnzimmer gebracht, um nur ein paar zu nennen. Auch unsere Jüngsten wurden mit eingebunden und konnten anhand von Videos und Zoom verschiedene Tanzschritte über den Bildschirm lernen.Ich weiß, dass diese Aktivitäten kein vollkommener Ersatz für unsere normalen Veranstaltungen und Vereinsarbeit sind und wir damit leider nicht jeden abholen können. Ich bitte euch, das zu entschuldigen und zu verstehen, dass wir alles getan haben, was unsere Möglichkeiten zulassen. Ich denke auch, dass wir damit ein Zeichen gesetzt haben. Das Zeichen, dass unser Verein und unsere Gemeinschaft stark und anpassungsfähig sind. Selbst in diesen schwierigen Zeiten sind wir füreinander da und setzen uns ein!Wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung und hoffen, dass ihr auch in 2022 diesen Weg gemeinsam mit uns weitergeht. Wir brauchen euch und freuen uns auf den Tag, an dem wir uns in altgewohnter Weise wieder in den Arm nehmen und miteinander singen und tanzen können.Ich möchte das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel zum Anlass nehmen und Danke sagen. Ohne eure Geduld und euer Engagement wäre es uns nicht möglich gewesen, unsere Vereinsarbeit weiterhin in Bewegung zu halten. Wir hoffen, dass wir den größten Teil des Weges der Pandemie gegangen sind und wir in absehbarer Zeit, wenn schon nicht zum Normalzustand, so doch wenigstens zu einem geregelten Probe- und Veranstaltungsbetrieb – mit entsprechenden Vorschriften – zurückkehren können.Allen Ehrenamtlichen gilt mein besonderer Dank. Ihr unermüdlicher Einsatz stärkt unsere Gemeinschaft und gibt Hoffnung. Den Mitarbeitern der Geschäftsstelle danke ich für die gute Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das entgegengebrachte Vertrauen und die gewährte Unterstützung.Jetzt heißt es, erstmal die letzten Tage des Jahres im Kreise eurer Lieben zu genießen. Wir wollen uns besinnen und dankbar sein, wie gut es uns allen geht. Und wir wollen jener gedenken, die krank sind oder anderweitig von der Pandemie stark betroffen wurden.Ich wünsche uns allen eine ruhige, besinnliche Adventszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Landesvorsitzender Werner Kloos