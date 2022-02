Digitale Öffentlichkeitsarbeit. Einladung zur Online-Veranstaltung am 10. März

In unserem Verband ist die Siebenbürgische Zeitung zusammen mit dem Internetauftritt Siebenbuerger.de das wichtigste Medium der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus können auch andere (digitale) Kommunikationsmittel, insbesondere auf der Ebene der Kreisgruppen, sinnvoll eingesetzt werden. Aus diesem Grund bietet das Kulturreferat des Verbandes zusammen mit der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung am 10. März eine Online-Schulung zum Thema „Digitale Öffentlichkeitsarbeit“ an.

Lisa Schürmann ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Weltgebetstag der Frauen. Foto: Blutau, WGT e.V.

Wir wollen dabei den Schwerpunkt auf die gute alte E-Mail legen. Sie ist und bleibt ein beliebtes Kommunikationsmittel, mit dem man schnell und unkompliziert Informationen unter die Leute bringen kann – ohne dabei dem Druck, der Schnelllebigkeit und der Datenschutzproblematik der Sozialen Medien ausgesetzt zu sein. Über Mailinglisten und Newsletter können Sie ganz einfach Veranstaltungseinladungen, Ankündigungen, Aufrufe, Erinnerungen oder praktische Hinweise verschicken; egal ob an Mitglieder oder Nicht-Mitglieder, Sie brauchen nur deren E-Mail-Adresse und deren Einwilligung. Was es dabei alles zu beachten gibt und wie man am besten vorgeht, wird uns die Referentin Lisa Schürmann am 10. März erklären.Lisa Schürmann verantwortet die bundesweite Kommunikation für die ökumenische Weltgebetstagsbewegung in Deutschland. Nach Stationen in Journalismus und diakonischer Unternehmenskommunikation ist sie Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. in Stein bei Nürnberg. Bei unserer Online-Schulung wird sie über digitale Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen sowie Mailings und Newsletter im Speziellen sprechen. Für Fragen ist genügend Zeit eingeplant.Die Schulung findet am Donnerstag, 10. März 2022, um 19.00 Uhr über die Plattform Zoom statt. Für die Teilnahme benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone sowie einen Audioausgang (Lautsprecher oder Kopfhörer) und – wenn Sie sich selbst zu Wort melden wollen – ein Mikrofon und gegebenenfalls eine Kamera.Alle Interessenten aus Kreisgruppen, Heimatortsgemeinschaften oder anderen Vereinen können sich gern bis zum 6. März unter der E-Mail-Adresse: kulturreferat [ät] siebenbuerger.de anmelden. Wir senden Ihnen dann einige Tage vor dem Termin den Zoom-Link zu. Die Schulung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Es handelt sich um die erste Veranstaltung in einer Reihe von drei Online-Presseabenden der Siebenbürgischen Zeitung und des Kulturreferates in diesem Jahr.

Dagmar Seck