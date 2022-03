13. März 2022

Zusammenarbeit mit der Lokalpresse: Einladung zur Online-Veranstaltung am 28. April 2022

Sie haben so ein tolles Kronenfest organisiert und schon wieder war die Ankündigung nicht in der Lokalzeitung? Sie haben eine Mail nach der anderen geschrieben und trotzdem ist kein Journalist zur Ausstellungseröffnung gekommen? Wenn die Zusammenarbeit mit der Lokalpresse nicht funktioniert, kann das für einen Veranstalter ziemlich frustrierend sein. Was sollte man beachten und wie kann man die Chancen erhöhen, dass die eigene Veranstaltung in der Zeitung vor Ort Erwähnung findet? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in einer Online-Schulung am 28. April nach.

Michael Acker ist Redaktionsleiter der Ebersberger Zeitung/Münchner Merkur. Foto: Stefan Rossmann Nachdem es bei einer ersten Veranstaltung am 10. März um das Thema „Digitale Öffentlichkeitsarbeit“ ging, wollen das Bundeskulturreferat und die Siebenbürgische Zeitung diesmal Hilfestellung bei der Zusammenarbeit mit der Lokalpresse bieten. Als Referent konnte dafür Michael Acker gewonnen werden: Der Sohn siebenbürgisch-sächsischer Eltern (sein Vater Hans-Joachim Acker ist der bekannte Redakteur Mircea Ioanid vom Sender Freies Europa) war nach Studium und Volontariat beim Oberbayerischen Volksblatt knapp zehn Jahre Redakteur (später Leitender Redakteur) im Ressort Politik des Münchner Merkur. Seit 1998 ist er Redaktionsleiter der Ebersberger Zeitung/Münchner Merkur.

Michael Acker wird am 28. April zunächst grundsätzlich beschreiben, wie eine Lokalredaktion arbeitet. Dazu gehört nicht zuletzt die Frage: Wann kommt ein Redakteur zu einer Veranstaltung und wann kommt keiner? Detailliert wird er auch darauf eingehen, was alles in eine gute Pressemitteilung gehört. Mit Blick auf die Nachbereitung eines Termins wird er ferner Tipps geben, wie man selbst Berichte verfassen und sie einer Zeitung schmackhaft machen kann, wenn eben kein Redakteur anwesend war.

Der zweite und größere Teil des Abends wird dann den Fragen der Teilnehmenden gewidmet sein. Dank seiner langjährigen Erfahrung wird Michael Acker mit Sicherheit nützliche Anregungen geben können, wie Sie die Pressearbeit in Ihrer Kreisgruppe, Kulturgruppe oder Heimatortsgemeinschaft noch besser machen.

Die Schulung findet am Donnerstag, dem 28. April 2022, um 19.00 Uhr über die Plattform Zoom statt. Für die Teilnahme benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone sowie einen Audioausgang (Lautsprecher oder Kopfhörer) und – wenn Sie sich selbst zu Wort melden wollen – ein Mikrofon und ggf. eine Kamera.

