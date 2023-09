Projektgruppe Bayern – von einer „Notlösung“ zu einem Musterbeispiel an Engagement und Gemeinschaftssinn

Bereits im vergangenen Jahr war der Landesverband Bayern dem Aufruf der M&V Schmidt-Stiftung zum zehnjährigen Jubiläum der Haferlandwoche gefolgt und hatte mit einer gemischten Tanzgruppe an der Haferlandwoche teilgenommen.

Der Landesverband Bayern bittet Michael und Veronica Schmidt um die Schirmherrschaft für den Großen Siebenbürgerball 2024 in München, von links: Jessica Barth (roter Schirm), Phillip Mosberger (blauer Schirm) und Werner Kloos, umrahmt von der Projektgruppe. Foto: Otto Wellmann

Werner Kloos bedankte sich in Deutsch-Weißkirch bei Astrid Göddert für ihr Engagement für die Projektgruppe. Foto: Johanna Arz

Während einer gemeinsamen Schicht im Infostand am Heimattag 2022 in Dinkelsbühl kamen Werner Kloos, Landesvorsitzender aus Bayern, und Astrid Göddert, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Biberach und Leiterin aller Tanzgruppen in Biberach, ins Gespräch über die Einladung zum zehnjährigen Jubiläum der Haferlandwoche. Da sich die Kulturwoche Haferland terminlich meist mit der Urlaubs- und Ferienzeit in den meisten Bundesländern überschneidet, ist es in dieser Zeit sehr schwierig, die Mitglieder nur einer Tanzgruppe zu einem Auftritt zusammenzubringen. Plötzlich entstand die findige Idee, eine gemischte Tanzgruppe aus dem bayerischen Raum anzufragen und diese mit Jung und Alt, aus Neulingen und Erfahrenen zusammenzustellen. Die sogenannte „Projektgruppe“ wurde ins Leben gerufen und sogleich in Angriff genommen.Astrid Göddert wurde mit der Aufgabe betraut, Tanzbegeisterte für die Gruppe zu akquirieren. Sie kommt zwar streng genommen nicht aus Bayern, aber ihr riesiger Erfahrungsschatz in der Vereinsarbeit und ihre Motivation machen diesen Punkt mehr als wett. Und schließlich liegt ihr Wohnort Biberach auch ganz in der Nähe der Grenze zu Bayern. Für den tänzerischen Aspekt konnte Margot Wagner gewonnen werden.Die Auftritte der Gruppe im vergangenen Jahr waren bereits ein voller Erfolg und ein wertvoller Beitrag im Programm der Haferlandwoche 2022. Freundschaften wurden geknüpft, es entstand ein schönes Miteinander und man stellte fest, dass die unterschiedlichen Altersgruppen keine Schwierigkeit darstellten. Im Gegenteil, man schätzte jeden, so wie er war, und genoss die Erfahrungswerte, die jeder mitbrachte. Somit bat die M&V Schmidt-Stiftung auch in diesem Jahr um einen Beitrag zur Haferlandwoche durch die Projektgruppe (siehe Bericht in der Beilage „Werken & Wirken“, Siebenbürgische Zeitung, Folge 14 vom 11. September 2023, Seite 14). Motiviert vom letzten Jahr, konnten dieses Mal sogar noch mehr Tänzer zum Mitmachen animiert werden, so dass die Gruppe in Siebenbürgen mit 13 Paaren auftreten konnte. Eine Blaskapelle wurde auf die Beine gestellt, die Otto Wellmann aus Landshut leitete, einheitliche T-Shirts mit der Aufschrift „Projektgruppe Haferland Siebenbürgen“ ließ Astrid Göddert drucken, man suchte gemeinsame Termine, traf sich in Ingolstadt zu den Proben, alle waren motiviert bei der Sache. Auch wenn die Proben nicht immer zufriedenstellend waren – man bedenke, 13 Paare unter einen Hut zu bekommen, ist nie einfach –, war aber der Wille da, eine Leistung zu bringen, die Siebenbürger Sachsen zu präsentieren, das lag allen sehr am Herzen. Auch die Trachten wurden durchgesprochen, fehlende Trachtenteile wurden besorgt, alles sollte ordentlich und ortsentsprechend getragen werden.Werner Kloos, Wolfgang Köber und Astrid Göddert organisierten und planten bis ins kleinste Detail den Ablauf dieser siebentägigen Reise. Mit großer Aufregung, Freude und Enthusiasmus begaben sich die Tänzer und die Mitglieder der Blaskapelle Landshut am 2. August 2023 mit dem Busunternehmen WK Busreisen aus München auf die abenteuerliche Reise. Trotz durchgetaktetem Ablauf wusste man, dass in Siebenbürgen die Uhren anders ticken und es jederzeit zu Terminverschiebungen kommen kann, aber das wurde in Kauf genommen, denn mittlerweile war die Gruppe zu einer Einheit zusammengewachsen. Werner Kloos ließ es sich nicht nehmen und besorgte für die ganze Mannschaft für unterwegs eine gemeinsame Brotzeit mit Griebenschmalz, roten Zwiebeln, sauren Gurken und Obatzter. Tomaten aus dem Garten von Familie Arz aus Landshut durften nicht fehlen, und so wurde in geselliger Runde gegessen. Mit unseren Busfahrern Werner Klusch und Werner Kloos erreichten wir nach elf Stunden Hermannstadt und freuten uns auf unsere Unterkunft in der Evangelischen Akademie Siebenbürgen und der Pension Green House Hotel in Neppendorf.Nach der Ankunft in Hermannstadt erwartete die Gruppe ein erster Auftritt im ASTRA-Freilichtmuseum im Jungen Wald. Hier sollte eine Generalprobe mit der Blaskapelle stattfinden, wofür alle die gemeinsamen T-Shirts anzogen. Bei schönem Wetter wurde der Tanzauftritt gut gemeistert und die Projektgruppe erhielt vom Publikum sehr viel Applaus.Am nächsten Morgen ging die Reise weiter ins Haferland nach Deutsch-Kreuz, wo Michael Schmidt die Gruppe im Haus (Casa) Kraus mit einem leckeren Mittagessen erwartete. Danach ging es in Tracht zum ersten offiziellen Tanzauftritt, der auf dem Kirchplatz in Reps stattfand. Auf einer holprigen Wiese im Kirchhof sollte getanzt werden, aber das machte den Tänzern mittlerweile nichts aus, sie strahlten vor Freude, wollten ihre Tänze vorzeigen und somit ihr schönes Miteinander, ihre Gemeinschaft rüberbringen, die sie mittlerweile aufgebaut hatten und auslebten.In Deutsch-Weißkirch ließ Werner Kloos es sich nicht nehmen, Astrid Göddert für die Organisation, Margot Wagner für die Tanzleitung und Otto Wellmann für die Leitung der Blaskapelle zu danken.Dass Jung und Alt zusammen feierten, war selbstverständlich und ohne Zweifel, ob in Tracht oder am Abend auf dem Ball. So fuhr Werner Klusch die Gruppe mit dem Reisebus auf den Ball nach Meschendorf. Mit der dynamischen Tanzfreudigkeit, Fröhlichkeit und Herzlichkeit begeisterten die Tänzer alle Ballgäste und animierten sie zum Mitfeiern. Auch Doris, die Frau von Wolfgang Köber, begleitete die Gruppe mit ihren Kindern. Als Kulturreferentin des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) war sie immer für die Projektgruppe da und betreute die Mitglieder hervorragend. Der älteste Ballgast in Meschendorf (82 Jahre) sagte vor Glück: „Wie schön wäre es, wenn alle noch hier wären, aber heute ist Weihnachten und Ostern zugleich, weil ihr alle hier seid.“Die Projektgruppe trat während der Haferlandwoche stets mit Live-Musik durch die gemischte Blaskapelle aus Bayern auf und begeisterte damit nicht nur das Publikum an den verschiedenen Orten. Auch die Musiker und vor allem die Tänzer selbst strahlten stets Begeisterung aus. In den zahlreichen Proben im Vorfeld hatten die Teilnehmenden nicht nur diszipliniert die Tänze einstudiert. Sie hatten auch ausreichend Gelegenheit, sich kennenzulernen, sich gegenseitig zu motivieren und zu einer vereinten Gruppe zusammenzuwachsen.Dieser Gemeinschaftsgeist zeigte sich bei den geplanten Auftritten ebenso wie bei spontanen Aktionen und Darbietungen. In Deutsch-Kreuz nutzten Musiker und Tänzer die Gelegenheit, um sich in einem Trachtenaufmarsch in der Lokalität einzufinden und die anwesenden Gäste zu beeindrucken. Nach der Ankunft ergriff der Landesvorsitzende Werner Kloos die Gunst der Stunde, um Michael und Veronica Schmidt um die Schirmherrschaft für den Großen Siebenbürgerball im Januar 2024 in München zu bitten. Dies geschah symbolisch mit je einem blauen und roten Schirm, die dem Ehepaar Schmidt durch Mitglieder der Tanzgruppe überreicht wurden. Michael und Veronica Schmidt kommen der Bitte gerne nach und werden die Schirmherrschaft des Balls in Michael Schmidts ehemaliger Heimatstadt München übernehmen.Der letzte Tanzauftritt zur Einweihung der evangelischen Kirche in Petersberg fand auf Einladung von Manfred Binder, Vorsitzender der HOG Petersberg, am 6. August statt. Noch bevor getanzt wurde, wurde die ganze Gruppe mit sehr leckeren Schnitten und Baumstriezel verköstigt. Für die tolle Bewirtung und die herzliche Begrüßung möchten wir ein herzliches Dankeschön an Familie Binder und die HOG Petersberg aussprechen.Dies war ein Höhepunkt und zugleich der Abschluss der Reise nach Siebenbürgen, in unsere alte Heimat – mit viel Herzblut, Freude und Dankbarkeit im Herzen sowie neuen Freundschaften, die untereinander geschlossen wurden.An dieser Stelle vielen lieben Dank an Michael und Veronica Schmidt, die uns sehr viel ermöglicht, uns sehr gut verpflegt und uns einen schönen Aufenthalt beschert haben. Auch Wolfgang Köber sei herzlichst gedankt, der uns vor Ort immer zur Seite stand, unseren Ablauf plante und immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Projektgruppe hatte. Danke an Werner Klusch, den Busfahrer, mit dem wir eine schöne Reise hatten und der uns wohlgesonnen und sicher nach Siebenbürgen und zurück gefahren hat.Ein herzliches Dankeschön an Werner Kloos, den Initiator dieser Reise, der alles gut organisiert hatte, vor Ort in seinen Begrüßungsreden immer die passenden, manchmal auch schelmischen Worte gefunden hatte, sei es auf Deutsch oder auf Rumänisch, die motivierenden aufbauenden Worte während der Busreise, seine gute Laune, seinen Humor, sein Wohlwollen der Gruppe gegenüber und sein Herzblut für die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen. Ohne Werner Kloos, seinen Ehrgeiz, alles möglich zu machen, seinen Einfluss bei bestimmten Persönlichkeiten hätte die gesamte Projektgruppe nicht so eine schöne Zeit erlebt. In der Hoffnung, dass Werner noch viele weitere Projekte mit uns plant, freuen wir uns auf ein nächstes Mal mit ihm auf Reisen.Als nächstes wird die Projektgruppe beim „Gemeinsamen Kulturnachmittag der Kreisgruppe Hannover“ am 25. November 2023 auftreten und das Programm mitgestalten. Die Vorbereitungen und Proben dafür sind bereits in vollem Gange. Die Mitglieder der Projektgruppe freuen sich schon jetzt darauf, ihr Können und ihren Zusammenhalt wieder unter Beweis zu stellen.Wer nun Lust bekommen hat, diese Gemeinschaft selbst zu erleben und an wunderbaren Projekten und Reisen teilzunehmen, ist jederzeit herzlich willkommen. In der Projektgruppe stehen die Türen für Interessierte weit offen und wir freuen uns über erfahrene Tänzer genauso wie über Neulinge.

Die Projektgruppe