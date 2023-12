Europaminister und Generalkonsulin würdigen Verbände der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben

Am 1. Dezember feiern alle Rumänen ihren Nationalfeiertag. Er ist auf das Jahr 1918 zurückzuführen, als die Vereinigung Siebenbürgens, der Bukowina und Bassarabiens mit dem rumänischen Altreich erklärt wurde. Der diesjährige Nationalfeiertag von Rumänien wurde in festlichen Rahmen am 28. November 2023 auch im Orthodoxen Kirchenzentrum in München begangen.

Beim Empfang zum Nationalfeiertag in München, v.l.n.r.: Ehrenvorsitzende Herta Daniel, die neue Generalkonsulin von Rumänien in München Miheia-Mălina Diculescu-Blebea und die stellvertretende Bundesvorsitzende Heidi Mössner. Foto: privat

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. wurde vertreten von der Ehrenvorsitzenden Herta Daniel, Heidi Mössner, stellvertretende Bundesvorsitzende und Münchner Kreisvorsitzende, Horst Göbbel, Ehrenvorsitzender des Vereins Haus der Heimat e.V. Nürnberg, und seinem Nachfolger im Amt des Vorsitzenden, Stadtrat Werner Henning. Der Vorsitzende des Landesverbands Bayern des Bundes der Vertriebenen, Landrat a.D. Christian Knauer, nahm ebenfalls teil.Die neue Generalkonsulin von Rumänien in München, Miheia-Mălina Diculescu-Blebea begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste zu diesem denkwürdigen Feiertag für Rumänien und erinnerte an die Bedeutung dieses Tages: Die Rumäninnen und Rumänen feiern am 1. Dezember ihren Nationaltag als „Tag der Einheit“. Sie würdigte in ihrer Ansprache die Verbände der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, als wichtige europäische Brückenbauer zwischen Deutschland und Rumänien.Die Grüße des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder überbrachte der Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger, MdL. Dieser hob die Bedeutung der Gespräche mit rumänischen Spitzenpolitikern anlässlich des Besuches des bayerischen Ministerpräsidenten in Rumänien hervor. Die Leistung der Spät-/Aussiedler der Landsmannschaften der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben wurden von ihm mit den Worten gewürdigt: „Diese Landsmannschaften sind ein Schatz für Bayern!“Der vom rumänischen Nationalfeiertag in der Berliner Botschaft angereiste Ovidiu Ganţ, Abgeordneter der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament, ging auf die guten Beziehungen zwischen Deutschland und speziell Bayern sowie Rumänien ein, wobei er die bedeutende Rolle der bayerischen Politikerin Barbara Stamm und ihr außerordentliches Engagement über Jahrzehnte hinweg in bewegenden Worten in Erinnerung rief. In seinem Grußwort erwähnte er auch die vor über 100 Jahren getroffenen Entscheidungen der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben zur Zugehörigkeit ihrer Siedlungsgebiete zu Rumänien.Einblick in die Entstehung des Orthodoxen Kirchenzentrums in München gab S.E. Weihbischof Dr. Sofian von Kronstadt in seinem Grußwort. Dieses Kirchenzentrum kann als Mittelpunkt der hier lebenden Rumänen betrachtet werden und ist besonders für seine Hilfeleistungen bekannt. Musikalisch umrahmt wurde diese Feierlichkeit vom Chor Bucuria des Orthodoxen Kirchenzentrums unter Dirigent Silviu-Vasile Rosu. Ein Stehempfang mit rumänischen traditionellen Speisen und Weinen bildeten den Abschluss dieser Veranstaltung.

H. D.

Video der Veranstaltung: Empfang anlässlich des Nationalfeiertags von Rumänien ● 1. Dezember 2023 ● CBROM