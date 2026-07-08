



8. Juli 2026

Fünf Jahre Projektgruppe Haferland

Im Jahr 2022 war die Michael Schmidt Stiftung nach der Zäsur der Corona-Pandemie auf der Suche nach einer siebenbürgischen Kulturgruppe, die das geplante Programm der Kulturwoche Haferland abrunden sollte. Daraufhin ergriffen Werner Kloos, damals Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, und Astrid Göddert, leidenschaftliche Tänzerin und Leiterin der Tanzgruppen der Kreisgruppe Biberach, die Initiative und gründeten eine gemischte Tanzgruppe in Bayern. Die Gruppe reiste ins Haferland und begeisterte dort das Publikum mit ihren Tänzen und wunderschönen Trachten. Die Erlebnisse und der Zusammenhalt während dieser Zeit waren für alle sehr prägend, so dass viele Teilnehmer der ersten Stunde nach wie vor begeistert mitmachen. Das 2020 neu gegründete Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen brachte sich als Kooperationspartner der Michael Schmidt Stiftung mit finanzieller Unterstützung der Gruppe ein.

Mitglieder der Projektgruppe Haferland bei der Kulturwoche Haferland 2023 in Deutsch-Weißkirch zusammen mit Vertretern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., des Landesverbandes Bayern und der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Foto: Kerstin Arz Bei einer der gemeinsamen Proben zur Vorbereitung der Auftritte in Siebenbürgen war kurzerhand der Name „Projektgruppe Haferland“ geboren. Die Gruppenmitglieder zeigten und zeigen ihre Begeisterung nicht nur jährlich während der Kulturwoche Haferland, bei der sie innerhalb weniger Tage bis zu zehn Auftritte absolvieren. Nein, auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten ist die Gruppendynamik und Leidenschaft spürbar, so dass die Gruppe auf mittlerweile über 60 Mitglieder angewachsen ist. Auch beschränken sich die Darbietungen nicht mehr nur auf Tänze. Eine Bläsergruppe rundet das Bild ab und unterstützt die Tänzer musikalisch.



Mittlerweile hat sich die Gruppe über die Grenzen Bayerns und Siebenbürgens hinaus einen Namen gemacht. Mit zahlreichen Initiativen fördert sie nicht nur den grenzüberschreitenden Kulturaustausch zwischen Deutschland und Rumänien, sie bereist auch innerhalb Deutschlands zahlreiche siebenbürgische Kreis- und Landesgruppen. Dadurch leistet sie einen beispiellosen Beitrag zum Zusammenhalt der siebenbürgischen Gemeinschaft in ganz Deutschland. Die Projektgruppe Haferland reiste auf Einladung der Kreisgruppe Köln, der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen und der Landesgruppe Berlin/Neue Bundesländer zu deren Veranstaltungen und unterstützte sie mit ihren musikalischen und tänzerischen Beiträgen. Durch diesen gemeinschaftsstiftenden Einsatz gestalten die Mitglieder der Projektgruppe Haferland nicht nur zahlreiche Feste mit, sie regen auch zur Nachahmung an. So reiste im vergangenen Jahr die Landesgruppe Niedersachsen-Bremen zu einem Begegnungsfest nach Bayern und verbrachte ein gelungenes Wochenende, das allen Beteiligten unvergessen bleiben wird.



Unter der Leitung von Astrid Göddert und Werner Kloos greift die Gruppe auch zahlreiche weitere Aspekte des siebenbürgischen Kulturerbes auf, präsentiert diese in der Öffentlichkeit und trägt so zum Erhalt und zur Weitergabe der historischen Bräuche bei. 2024 zeigte die Gruppe während der Kulturwoche Haferland die typischen Hochzeitsbräuche, wie sie in Stolzenburg gefeiert wurden und faszinierte damit siebenbürgische, rumänische und internationale Besucher gleichermaßen. 2025 nahmen Mitglieder der Gruppe zusammen mit der SJD Bayern am ersten Weinfest in Bogeschdorf (Weingut Terra Regis) teil. Nach einem lehrreichen Weinleseseminar zum traditionellen siebenbürgischen Weinbau gelang es, dass ungarische, rumänische, siebenbürgische Kulturgruppen die weiteren Programmpunkte des Festes gemeinsam gestalteten. Vor einer wunderbaren Kulisse inmitten der siebenbürgischen Weinberge bewies die Gruppe damit, dass es sehr wohl möglich ist, in Europa ein friedliches und freundschaftliches Miteinander zu pflegen.



Im Dezember 2026 wird die Projektgruppe zur Weihnachtszeit erneut nach Siebenbürgen reisen und den althergebrachten Brauch des Leuchtertsingens in verschiedenen sächsischen Gemeinden wieder aufleben lassen. Die Mitglieder werden einen nach historischen Vorlagen selbst gestaltetem Leuchtert nach Siebenbürgen mitnehmen und in den Dörfern rund um Hermannstadt und im Unterwald Leuchtertfeiern abhalten.



Im Oktober 2027 wird die Projektgruppe den Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz besuchen. Der Verein ist das jüngste Mitglied in der Föderation der Siebenbürger Sachsen, und die Projektgruppe Haferland wird sich durch diesen Besuch erneut als Brückenbauer betätigen.



Den bisherigen Höhepunkt ihres Handelns erreichte die Gruppe allerdings an Pfingsten während des diesjährigen Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Nach minutiöser Vorbereitung und mit großem persönlichem Einsatz jedes Einzelnen gelang es, den längsten Baumstriezel der Welt zu backen und dem begeisterten Publikum zu präsentieren (diese Zeitung berichtete in Folge 9 vom 9. Juni, Seite 10). Der Baumstriezel wurde gegen Spenden an die Heimattagbesucher ausgegeben. Mit den eingenommenen Spenden will die Gruppe einen finanziellen Beitrag zur Dachsanierung von Schloss Horneck in Gundelsheim leisten.



Bei der Kulturwoche Haferland vom 6. bis 9. August hat die Projektgruppe Haferland nun die Gelegenheit, ihr fünfjähriges Bestehen gebührend zu feiern. Ihr Können wird die Gruppe bei zahlreichen Programmpunkten zeigen: am 7. August in Bodendorf, Meschendorf und Reps, am 8. August in Radeln und Deutsch-Kreuz und am 9. August bei der Abschlussveranstaltung in Deutsch-Kreuz. Nähere Informationen zum Programm der Kulturwoche Haferland und den Auftritten der Projektgruppe Haferland finden Sie hier:



Auch in diesem Jahr wird das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen die Auftritte der Projektgruppe fördern. Das Kulturwerk gratuliert herzlich zu fünf Jahren Motivation und Gemeinschaft und wünscht der Projektgruppe Haferland weiterhin viel Tatkraft, Leidenschaft, Freundschaft und unvergessliche Momente. Bei einer der gemeinsamen Proben zur Vorbereitung der Auftritte in Siebenbürgen war kurzerhand der Name „Projektgruppe Haferland“ geboren. Die Gruppenmitglieder zeigten und zeigen ihre Begeisterung nicht nur jährlich während der Kulturwoche Haferland, bei der sie innerhalb weniger Tage bis zu zehn Auftritte absolvieren. Nein, auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten ist die Gruppendynamik und Leidenschaft spürbar, so dass die Gruppe auf mittlerweile über 60 Mitglieder angewachsen ist. Auch beschränken sich die Darbietungen nicht mehr nur auf Tänze. Eine Bläsergruppe rundet das Bild ab und unterstützt die Tänzer musikalisch.Mittlerweile hat sich die Gruppe über die Grenzen Bayerns und Siebenbürgens hinaus einen Namen gemacht. Mit zahlreichen Initiativen fördert sie nicht nur den grenzüberschreitenden Kulturaustausch zwischen Deutschland und Rumänien, sie bereist auch innerhalb Deutschlands zahlreiche siebenbürgische Kreis- und Landesgruppen. Dadurch leistet sie einen beispiellosen Beitrag zum Zusammenhalt der siebenbürgischen Gemeinschaft in ganz Deutschland. Die Projektgruppe Haferland reiste auf Einladung der Kreisgruppe Köln, der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen und der Landesgruppe Berlin/Neue Bundesländer zu deren Veranstaltungen und unterstützte sie mit ihren musikalischen und tänzerischen Beiträgen. Durch diesen gemeinschaftsstiftenden Einsatz gestalten die Mitglieder der Projektgruppe Haferland nicht nur zahlreiche Feste mit, sie regen auch zur Nachahmung an. So reiste im vergangenen Jahr die Landesgruppe Niedersachsen-Bremen zu einem Begegnungsfest nach Bayern und verbrachte ein gelungenes Wochenende, das allen Beteiligten unvergessen bleiben wird.Unter der Leitung von Astrid Göddert und Werner Kloos greift die Gruppe auch zahlreiche weitere Aspekte des siebenbürgischen Kulturerbes auf, präsentiert diese in der Öffentlichkeit und trägt so zum Erhalt und zur Weitergabe der historischen Bräuche bei. 2024 zeigte die Gruppe während der Kulturwoche Haferland die typischen Hochzeitsbräuche, wie sie in Stolzenburg gefeiert wurden und faszinierte damit siebenbürgische, rumänische und internationale Besucher gleichermaßen. 2025 nahmen Mitglieder der Gruppe zusammen mit der SJD Bayern am ersten Weinfest in Bogeschdorf (Weingut Terra Regis) teil. Nach einem lehrreichen Weinleseseminar zum traditionellen siebenbürgischen Weinbau gelang es, dass ungarische, rumänische, siebenbürgische Kulturgruppen die weiteren Programmpunkte des Festes gemeinsam gestalteten. Vor einer wunderbaren Kulisse inmitten der siebenbürgischen Weinberge bewies die Gruppe damit, dass es sehr wohl möglich ist, in Europa ein friedliches und freundschaftliches Miteinander zu pflegen.Im Dezember 2026 wird die Projektgruppe zur Weihnachtszeit erneut nach Siebenbürgen reisen und den althergebrachten Brauch des Leuchtertsingens in verschiedenen sächsischen Gemeinden wieder aufleben lassen. Die Mitglieder werden einen nach historischen Vorlagen selbst gestaltetem Leuchtert nach Siebenbürgen mitnehmen und in den Dörfern rund um Hermannstadt und im Unterwald Leuchtertfeiern abhalten.Im Oktober 2027 wird die Projektgruppe den Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz besuchen. Der Verein ist das jüngste Mitglied in der Föderation der Siebenbürger Sachsen, und die Projektgruppe Haferland wird sich durch diesen Besuch erneut als Brückenbauer betätigen.Den bisherigen Höhepunkt ihres Handelns erreichte die Gruppe allerdings an Pfingsten während des diesjährigen Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Nach minutiöser Vorbereitung und mit großem persönlichem Einsatz jedes Einzelnen gelang es, den längsten Baumstriezel der Welt zu backen und dem begeisterten Publikum zu präsentieren (diese Zeitung berichtete in Folge 9 vom 9. Juni, Seite 10). Der Baumstriezel wurde gegen Spenden an die Heimattagbesucher ausgegeben. Mit den eingenommenen Spenden will die Gruppe einen finanziellen Beitrag zur Dachsanierung von Schloss Horneck in Gundelsheim leisten.Bei der Kulturwoche Haferland vomhat die Projektgruppe Haferland nun die Gelegenheit, ihr fünfjähriges Bestehen gebührend zu feiern. Ihr Können wird die Gruppe bei zahlreichen Programmpunkten zeigen: amin Bodendorf, Meschendorf und Reps, amin Radeln und Deutsch-Kreuz und ambei der Abschlussveranstaltung in Deutsch-Kreuz. Nähere Informationen zum Programm der Kulturwoche Haferland und den Auftritten der Projektgruppe Haferland finden Sie hier: https://haferland.ro/de/kulturwoche-haferland-2026/ Auch in diesem Jahr wird das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen die Auftritte der Projektgruppe fördern. Das Kulturwerk gratuliert herzlich zu fünf Jahren Motivation und Gemeinschaft und wünscht der Projektgruppe Haferland weiterhin viel Tatkraft, Leidenschaft, Freundschaft und unvergessliche Momente. Kerstin Arz

Schlagwörter: Projektgruppe Haferland, Jubiläum, Kulturwerk

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