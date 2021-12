Traurig, Kürzungen selbst vor 25 Jahren verbrochen, immer wieder, meist vor Wahlen, Wiedergutmachung -in integro- versprochen und wortgewaltig argumentiert, Wahlen auch darum gewonnen, die meiste Zeit in führender Regierungsverantwortung, KEIN Versprechen gehalten, und dann diese lächerliche Fondslösung, auch nicht selbst realisiert, der Nachfolgeregierung überlassen! Eigentlich sollte man sich nach so einer "Leistung", so einem Vertrauensmissbrauch, im kleinsten Mauseloch verkriechen, aus Schande. Stattdessen stellt man keck Ansprüche an die Folgeregierung. Wie die darauf reagieren wird, ist nicht schwer zu deuten. Peinlich!