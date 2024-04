Schlossverein lädt für den 1. Mai auf Schloss Horneck ein

Es ist schon Tradition geworden: Am 1. Mai, einem Mittwoch, zwischen 11.00 bis 16.00 Uhr steht „Ein Maistrauß aus Kultur und Flohmarkt“ erneut auf dem Programm des Schlossvereins. Die Augsburger Tanzgruppe und Blaskapelle gestalten den Tag mit.

Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg beim Tanz in den Mai auf der Schlossterrasse, 2022. Foto: Volker Plattner

Festprogramm am Mittwoch, 1. Mai 2024

Es ist das vierte Maifest auf Schloss Horneck. Jedes Mal war es ein fröhliches und gut besuchtes Fest rund um die Terrasse des Schlosses. Es gibt nichts Schöneres, als auf einer Schlossterrasse mit wunderschönem Ausblick in die Neckarlandschaft, den Mai zu begrüßen. Die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg wird uns musikalisch erfreuen, die Augsburger Tanzgruppe wird in Tracht das Tanzbein schwingen. Währenddessen werden Helfer Mici und Getränke anbieten. Besucher können sich an den Flohmarkttischen etwas Passendes aussuchen: von Krügen, Stühlen über Bilder und Lampen ist vieles dabei. Wer das Schloss noch nicht kennt, kann sich thematischen Schlossführungen anschließen. Besucher können sogar ihr Glück bei einer Tombola mit attraktiven Preisen (Neuware) versuchen.Wir danken folgenden Förderern, Unterstützerinnen und Unterstützern dieser Veranstaltung: dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. für die Förderung der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg; der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland für die finanzielle Unterstützung des Festes als Kulturpate; Ingwelde Juchum für ihre Spende von über 200 Tombola-Preisen.• 11.00 Uhr: Trachtenaufmarsch der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg, Schlossbrücke • 11.05 Uhr: Begrüßung und Eröffnung Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. (Schlossverein)• 11.10-16.00 Uhr: „Mailieder und mehr…“, Siebenbürger Blaskapelle Augsburg• 12.00 Uhr: „Tanz in den Mai“, Volkstänze, Siebenbürgische Tanzgruppe AugsburgFührungen/Treffpunkt• 13.00 Uhr: Bauliche Schlossführung mit Dr. Axel Froese, Besucherzentrum Historische Schlossführung mit Helge Krempels, Schlosshof Themenwände über Siebenbürgen im Schlosshotel mit Heidrun Negura, Veranda• 14.00 Uhr: Historische Führung mit Helge Krempel, Schlosshof Bauliche Führung mit Dr. Axel Froese, Besucherzentrum Themenwände über Siebenbürgen im Schlosshotel mit Heidrun Negura, Veranda• 14.30-16.00 Uhr: Herausgabe der gewonnenen Preise der Tombola, Besucherzentrum• 15.00 Uhr: Historische Führung mit Alfred Deptner, Schlosshof Bauliche Führung mit Werner Gohn-Kreuz, Besucherzentrum11-16 Uhr: „Bilder, Krüge, Trödel und mehr“- Flohmarkt des Schlossvereins „Attraktive Tombola“- Verkauf der Tombola-Lose bis 16.30 Uhr „Gut informiert“- Info- und Verkaufsstand des SchlossvereinsBei heftigen Witterungsverhältnissen muss das Fest leider ausfallen. Bitte beachten Sie aktuelle Meldungen auf: www.schloss-horneck.de und auf den Seiten: Facebook, Instagram.Bitte melden Sie Gruppen ab 20 Gäste und Busse an unter: info[ät]schloss-horneck.de, oder telefonisch unter: (0 62 69) 4 27 56 19. Sonstige Anmeldungen sind nicht erforderlich.Wir freuen uns auf ein fröhliches Maifest, viele herzliche Begegnungen sind garantiert.

Heidrun Negura