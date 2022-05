ifa sucht Kulturmanager

Für sein Entsendeprogramm sucht das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) zum 1. September Kulturmanager (m/w/d) in Hermannstadt, Temeswar, Sathmar, Oppeln und Sombor.

Kulturmanager (m/w/d) für den Bund der Jugend der Deutschen Minderheit in Oppeln (Polen)Kulturmanager (m/w/d) für das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt (Rumänien)Kulturmanager (m/w/d) für das FunkForum in Temeswar (Rumänien)Kulturmanager (m/w/d) für den Kulturverband Sathmarense in Sathmar (Rumänien)Kulturmanager (m/w/d) für den deutschen humanitären Verein St. Gerhard in Sombor (Serbien)Bewerbungsschluss ist am 30. Mai, alle Ausschreibungen können unter www.ifa.de/organisation/jobs-und-karriere eingesehen werden.