Burzenländer Musikantentreffen und Sonntag-Matinee live auf Radio Siebenbürgen

Radio Siebenbürgen überträgt am 25. und 26. März live zwei musikalische Ereignisse, die während des sechsen Burzenländer Musikantentreffens in Friedrichroda geplant sind.

Gruppenbild der Burzenländer Musikanten beim fünften Treffen, das vom 16. bis 18. März 2018 in Friedrichroda stattfand. Foto: Jürgen Schnabel

Zeidner Blaskapelle. Foto: Udo Buhn

„Osterbrauchtum-musikalisch erzählt“

Beim sechsten Burzenländer Musikantentreffen in Friedrichroda wird es am Samstag, dem 25. März 2023, von ca. 10.30 bis 12.00 Uhr, ein gemeinsames Musizieren der Burzenländer Musikanten und Gäste geben.Radio-Siebenbuergen überträgt das Ereignis live auf:WebApp: https://webradio.radio-siebenbuergen.de/ YouTube: https://www.youtube.com/RadioSiebenbuergen Unter diesem Motto verknüpft die Zeidner Blaskapelle in ihrer unterhaltsam-informativen Sonntags-Matinee gängige Blasmusikstücke mit kurzen Texten zu un/bekannten Bräuchen des Osterkreises. Warum reden wir z.B. von Fasching, Karneval, Rosenmontag, Osterhase und Bespritzen? Antworten am Sonntag, dem, ab 10.30 Uhr, auf der Bühne des Ahorn Berghotels Friedrichroda.“Radio-Siebenbuergen überträgt die musikalische Erzählung live:WebApp: https://webradio.radio-siebenbuergen.de/ YouTube: https://www.youtube.com/RadioSiebenbuergen