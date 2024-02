Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Hervorragende Stimmung beim Neujahrsball

Geduld und Beharrlichkeit haben sich immer noch gelohnt, auch wenn Juli Zeh mit ihrer Behauptung „Nichts ist so überzeugend wie ein gut zementiertes Vorurteil“ recht haben mag. Wer am 20. Januar beim neunten Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg dabei war, hat sicher die Erkenntnis gewonnen, dass mit einem Blasorchester erst recht wahre Ballatmosphäre aufkommen kann! Bei richtig vollem Haus musste der Beginn leider etwas verzögert werden, da der große Andrang verspäteter Gäste beim Eingang sich nur schwer bewältigen ließ.

Stimmungsvoller Neujahrsball in Denkendorf. Foto: Jürgen Kotsch

„Eine Viertelstunde nach der Zeit ...“ konnte unser Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch mit dem Marsch „Prager Juwelen“ von Vaclav Vackar den Ballabend eröffnen und der 1. Vorsitzende Michael Rochus die vielen Gäste willkommen heißen. Unter ihnen begrüßte er den Schirmherren der Veranstaltung und Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, den Generalkonsul von Rumänien in Stuttgart, Vlad Vasiliu, den Vorsitzenden des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“, Helge Krempels, sowie zahlreiche Kreisgruppenvorsitzende. Er wies auf die erfolgreichen Auftritte unseres Orchesters im Lauf des Jahres hin und dankte den Unterstützern, vor allem unseren passiven Mitgliedern, die mit ihrem Beitrag wesentlich am Erhalt unseres Musikvereins und damit unserer Blasmusiktradition teilhaben. Das Mikrofon reichte er an Erika Mantsch weiter, die gekonnt das Programm moderierte. Sie kündigte den französischen Walzer „Estudiantina“ von Emil Waltteufel an und bat im Anschluss Michael Konnerth um sein Grußwort. Er hieß alle Gäste willkommen und brachte seine Genugtuung zum Ausdruck, dass der Neujahrsball von den Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg inzwischen gut angenommen wird und seinen festen Platz am Jahresanfang einnimmt.Nach der Polka „Von Freund zu Freund“ betonte Generalkonsul Vlad Vasiliu in seinem Grußwort die guten Beziehungen unseres Verbandes zur alten Heimat und äußerte die Hoffnung, dass diese auch weiter gepflegt und ausgebaut werden.Mit dem „Radetzky-Marsch“ kam dann etwas Neujahrskonzert-Stimmung auf. Natürlich durfte das „Prosit Neujahr“ der Orchestermitglieder nicht fehlen und das Publikum klatschte im Rhythmus begeistert mit. Wienerisch ging es auch weiter. Zu den Klängen des „Donauwalzers“, einer Tanzversion, bearbeitet von Hans-Otto Mantsch, wurde der Tanz eröffnet und die Paare ließen sich nicht lange bitten und füllten schnell die Tanzfläche. Damit war die erste Tanzrunde eingeleitet, nach der die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe aus Heidenheim ihren Auftritt haben sollte, den sie leider wegen gesundheitlich bedingter Ausfälle absagen musste. Das Orchester machte mit ein paar modernen Rhythmen wie „La Tromba Espanola“ oder „Im Sambafieber“ bis zur ersten Pause weiter. Danach folgte der (dreiteilige) Höhepunkt des Abends, der Auftritt unserer neu gegründeten vereinsinternen Gruppe, den „Sing- und Tanz-Ladies“! Da unsere Ehefrauen und Partnerinnen sich bei unseren Auftritten mit der Zuschauerinnenrolle begnügen mussten, sind sie selbst aktiv geworden und haben sich eigene Programmbeiträge einfallen lassen. Unter der Leitung von Erika Wagner wurde eine Singgruppe gegründet, die, unterstützt von ein paar Männern, einige dreistimmige Chorsätze präsentierte. Mit „Eine kleine Nachtmusik“ und „Singen macht Spaß“ sowie „We shall overcome“ und „Play a simple melody“ erntete die Gruppe begeisterten Beifall und bewies, dass man in einem Musikverein nicht nur instrumental aktiv sein kann. Und das war erst der Anfang! Während der Darbietungen des Orchesters beleben unsere Frauen die Tanzfläche. Sie haben den Line-Dance für sich entdeckt. Unter der Leitung von Karin Sift performen sie zu unterschiedlichen Rhythmen einen Line-Dance. Für den Neujahrsball hatten sie drei Beiträge vorbereitet. Zu den Klängen des Original Karpaten-Express wurden ein Cha Cha Cha („Cha Cha Slide“), ein Langsamer Walzer („Schwarze Rose“) und ein Sirtaki („Zorba’s Dance“) geboten. Der tosende Beifall des Publikums verlangte nach einer Zugabe. Die gab es natürlich, und das Publikum wurde zum Mitmachen eingeladen. Zum Titel „Erika“ wurde auf der Tanzfläche begeistert Memphis getanzt. Zu ein paar flotten Rhythmen wurde dann weiter getanzt, ehe unsere Ladies auf der Bühne hinter dem Orchester Aufstellung nahmen und ihre dritte Programmnummer boten. Sie beteiligten sich als Background-Chor zu den Titeln „Arrivederci Hans“, „Die Nächte von Athen“ und einem „George Baker-Medley“. Damit war ein abwechslungsreiches Abendprogramm abgeschlossen. Unser 1. Vorsitzender Michael Rochus dankte allen Mitwirkenden für ihren Einsatz und wünschte weiter gute Unterhaltung. Bei sehr guter Stimmung konnte das Tanzbein noch bis zwei Uhr geschwungen werden.Wir danken allen, die unserer Einladung gefolgt sind und mit uns diesen wunderbaren Abend verbracht haben! Wer beim nächsten Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg dabei sein möchte, darf sich den Termin schon mal vormerken. Es wird der 18. Januar 2025 in der Festhalle in Denkendorf sein!

Walther Wagner