4. August 2023

Mitteilung in eigener Sache: Redaktion und Geschäftsstelle im Urlaub

Redaktion und Anzeigenabteilung der Siebenbürgischen Zeitung sind vom 7. bis 25. August nicht besetzt, das Bundeskulturreferat vom 7. bis 11. August.

Die Bundesgeschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. mit Sitz in München ist am 14., 15. und 25. August geschlossen und vom 16. bis 24. August nur von 9.00-12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

Schlagwörter: Redaktion, Urlaub

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.