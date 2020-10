Umzug der Landesgeschäftsstelle Hessen nach Wiesbaden

In diesen Zeiten, in denen die Aktivitäten der Kreis- und Landesverbände eingeschränkt sind, zum großen Teil sogar wegen des Versammlungsverbots abgesagt worden sind, zeigte sich der Vorstand des Landesverbands Hessen aktiv. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause stimmten die Vorstandsmitglieder einem Umzug der Landesgeschäftsstelle von Neu-Isenburg nach Wiesbaden zu. Im dortigen Haus der Heimat befinden sich der Sitz des Landesverbands Hessen des Bundes der Vertriebenen (BdV) und die Geschäftsführung anderer Landsmannschaften.

Mit dem Umzug unserer Geschäftsstelle in die Landeshauptstadt sichert der Vorstand mehr Präsenz der Siebenbürger Sachsen in der öffentlichen Wahrnehmung. Gleichzeitig setzen wir durch die Verlegung der Geschäftsstelle von Neu-Isenburg nach Wiesbaden ein Zeichen der verstärkten Zusammenarbeit mit dem BdV, dessen Mitglied unser Landesverband seit einigen Jahren ist. Die Nachbarschaft zu den anderen Vertriebenenverbänden ermöglicht eine Annäherung an diese. Und durch den Umzug hoffen wir, auch das Ansehen des Landesverbandes der Siebenbürger Sachsen weiter zu vermehren.Der Umzug in den hellen und größeren Raum im Haus der Heimat fand am Montag, dem 14. September, statt, ohne dass es irgendwelcher Renovierungsarbeiten bedurft hätte. So konnte Heinz Plajer am darauffolgenden Tag die Arbeit in der neuen Geschäftsstelle zu den bekannten Öffnungszeiten nahtlos weiterführen. Heinz Plajer präsentierte stolz in einer Rundmail an alle Mitglieder des Vorstandes seinen neuen Arbeitsplatz, der mit modernem Mobiliar ausgestattet ist. Möge er sich in der neuen Umgebung wohlfühlen, sich rasch einarbeiten und, gemäß siebenbürgischer Tradition, einen freundschaftlichen Kontakt zu den Kollegen der anderen Verbände pflegen!Die neue Anschrift lautet: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Landesverband Hessen, Friedrichstraße 35, 65185 Wiesbaden, Telefon: (06 11) 79 06 47 10.

Karin Scheiner