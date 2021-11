26. November 2021

Gerda Schuster verabschiedet

Gerda Schuster, Angestellte des Landesverbands Bayern, wurde in einem kleinen Festakt am 22. Oktober vom Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, Werner Kloos, und Kollegen der Geschäftsstelle in München in den Ruhestand verabschiedet.

Gerda Schuster, 2. von links in der vorderen Reihe, wurde von Werner Kloos (rechts daneben), ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Foto: Siegbert Bruss 1962 in Reps geboren, absolvierte Gerda Schuster 1981 das Fachgymnasium in Kronstadt und war nach ihrer Aussiedlung 1983 zunächst als Zahnarzthelferin in München tätig, bevor sie 1992 in den Verband der Siebenbürger Sachsen wechselte. Über 27 Jahre war sie gewissenhaft in der Beitrags- und Mitgliederverwaltung der Landesgruppe Bayern tätig, zudem verwaltete sie die Beiträge der Auslandsmitglieder und der ERGO-Versicherung.



Werner Kloos würdigte sie in herzlichen Worte: „Du hast mich mit deiner freundlichen, ruhigen und emphatischen Art immer beeindruckt.“ Sie sei Jahr für Jahr im Festbüro des Heimattags in Dinkelsbühl, bei allen Landesvorstandsitzungen dabei gewesen und überall dort eingesprungen, wo ihre Hilfe benötigt wurde. Ihre starke Verbundenheit zur Gemeinschaft brachten sie und ihr Mann Paul auch ehrenamtlich durch ihre langjährige Mitgliedschaft in der Tanzgruppe München zum Ausdruck.



Schlagwörter: Landesverband, Bayern, Geschäftsstelle

