Heimatglocken erklingen auf Radio Siebenbürgen: Interview mit Johann Stürner

Seit einigen Wochen verzaubert Radio Siebenbürgen seine Hörerschaft mit den charakteristischen Glockenklangwerken aus verschiedenen Heimatorten in Siebenbürgen. Das Radiosender-Team wandte sich an die Heimatortsgemeinschaften (HOGs) und erbat die Aufnahmen der eindrucksvollen Geläute. In beeindruckender Solidarität meldeten sich bereits 26 HOGs und stellten ihre Glockenklänge zur Verfügung. Die Heimatglocken erklingen nun, im Wechsel, jeweils um 10.00 Uhr vor dem „Wort am Sonntag“, auf Radio Siebenbürgen.

Sendeplan des Glockengläuts auf Radio Siebenbürgen, jeweils vor dem Sonntagsgottesdienst um 10.00 Uhr.

Interview mit Johann Stürner am 5. November

Das Team von Radio Siebenbürgen hofft, dass sich weitere Heimatortsgemeinschaften an dieser Aktion beteiligen, und lädt sie ein, das beeindruckende Geläute aus ihren Heimatorten aufzunehmen und als Audiodatei an info [ät] radio-siebenbuergen.de zu senden. Das Engagement der Heimatortsgemeinschaften wird hochgeschätzt und mit großer Dankbarkeit entgegengenommen. Über die sozialen Medien sowie in den aktuellen Nachrichten werden wir diejenigen informieren, die gespannt auf die nächsten Glockenklänge warten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: https://radio-siebenbuergen.de/ Radio Siebenbürgen freut sich auf eine rege Beteiligung und bedankt sich herzlich bei allen, die bereits ihre Geläute geteilt haben.Der Zahn der Zeit nagt an siebenbürgischen Kirchenburgen und Glockentürmen. Es ist abzusehen, dass zukünftig, aufgrund von Reparaturfälligkeit oder Stabilitätsproblemen, Glocken nicht mehr geläutet werden können. Johann Stürner, ein gebürtiger Schönberger, hat sich diesem Thema gewidmet und die Glocken in seinem Heimatdorf wieder zum Erklingen gebracht (siehe SbZ Online vom 31. März 2022 ). Christian Mantsch von Radio Siebenbürgen hat ein Interview mit ihm geführt, das am Sonntag, dem 5. November, 12.00-12.30 Uhr, und Mittwoch, den 8. November, 20.00-20.30 Uhr, zu hören ist.Im Interview werden wichtige praktische Details wie Technik, Anschaffungskosten sowie die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche und den politischen Gremien in Siebenbürgen näher beleuchten, um für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Machbarkeit dieses Projektes transparent darzustellen.Bei Interesse steht Johann Stürner für weitere Fragen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Seine Kontaktdaten werden auf der Homepage https://radio-siebenbuergen.de/ veröffentlicht. Sie können gerne Ihre Anfragen auch an info [ät] radio-siebenbuergen.de senden. Radio Siebenbürgen leitet Ihre Fragen dann zur weiteren Bearbeitung zeitnah weiter.