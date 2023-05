Erfolgreicher Kirchenburgen-Vortrag von Rudolf Girst

Fünf Jahre nach seiner letzten Präsentation in München durften wir Rudolf Girst am 28. Februar wieder im Haus des Deutschen Ostens mit seinem überarbeiteten und neu bestückten Fotovortrag „Siebenbürgen – Von Broos bis Draas, von Kronstadt bis ­Bistritz: Kirchenburgen und Kirchen der Siebenbürger Sachsen“ begrüßen.

Heidi Mößner und Rudolf Girst bei der Begrüßung zum Fotovortrag im Haus des Deutschen Ostens. Foto: Georg Teutsch

Drohnenaufnahme von Zeiden. Foto: Rudolf Girst

Rund 90 interessierte Siebenbürgerinnen und Siebenbürger sowie Freunde und Bekannte füllten den größten Vortragsraum, den das Haus zu bieten hat, und konnten bei besten technischen Voraussetzungen die hochaufgelösten Bilder und Drohnenaufnahmen aus acht Rundreisen, 238 Orten und mit 244 Kirchen (davon 105 Kirchen mit Innenaufnahmen) bewundern. Rudolf Girst garnierte die Fotoshow mit historischen und architektonischen Informationen sowie mit Witz und einigen Anekdoten seiner Reisen.Insbesondere die jüngsten Drohnenaufnahmen, die er im Juni 2022 gemacht hatte, boten eine ganz neue und eindrucksvolle Perspektive auf die Kirchen, Kirchenburgen und Dörfer. Des Weiteren hat Rudolf Girst mit seinen zahlreichen Reisen teilweise auch die Veränderungen an Gebäuden und Dörfern im Verlauf der Jahre dokumentiert, dies sowohl im positiven (Renovierungen, Instandsetzungen, alternative Nutzung) als auch im negativen Sinne (Verfall, Vandalismus). All dies regte zum Austausch, Nachdenken und Diskutieren an, so dass wir uns auf eine Fortsetzung beim nächsten Besuch von Rudolf Girst in der Kreisgruppe München freuen.

Heidi Mößner