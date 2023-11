Mitgliederversammlung von Radio Siebenbuergen e.V.

Liebes Mitglied von Radio Siebenbuergen e.V., wir laden Sie herzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung ein, bei der Sie die Gelegenheit haben, sich über die Situation des Vereins zu informieren und über dessen Zukunft mitzubestimmen. Ihre Anwesenheit und Ihre Meinung sind von unschätzbarem Wert.

Wann: Sonntag,um 17.00 UhrWo: Online als Teams-BesprechungDamit die Versammlung reibungslos verläuft, beachten Sie bitte, dass eine erfolgreiche Teilnahme an der Sitzung die Verwendung Ihres vollen Namens erfordert. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Mitglieder an der Versammlung teilnehmen. Mitglieder, die sich nicht mit ihrem vollen Namen anmelden, können leider nicht zur Sitzung zugelassen werden. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Kooperation.Tagesordnung:1. Eröffnung und Begrüßung2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der MV3. Genehmigung der Tagesordnung4. Bericht des Vorstands5. Bericht des Kassenwarts6. Aussprache über die Berichte7. Entlastung des Vorstands8. Sonstiges9. VerabschiedungBitte beachten Sie, dass Sie Ergänzungen zur Tagesordnung bis zum 26. November schriftlich an info[ät]radio-siebenbuergen.de einreichen können.Der Vorstand freut sich auf Ihre rege Teilnahme und auf konstruktive Diskussionen über die Zukunft unseres Vereins.

Heinz-Jürgen Schnabel, Vorsitzender