Evangelischer Kalender 2024 in hoher Druckqualität zum Herunterladen

Der Evangelische Wandkalender 2024 wurde in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 18. Dezember 2023 – wie in den letzten Jahren – auf Zeitungspapier veröffentlicht. Als kleines Neujahrsgeschenk können alle Leser der Siebenbürgischen Zeitung Online den Kalender als pdf-Datei in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken (den Link finden Sie am Ende dieses Artikels).

Das Jahr 2024 steht für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) unter dem Leitwort „Verantwortlich handeln – Nachhaltig verwalten“. Wie Bischof Reinhart Guib schreibt, habe König Andreas II. vor 800 Jahren den „Goldenen Freibrief“ für die sich ansiedelnden deutschen Siedler in Siebenbürgen als grundlegende Rechts- und Privilegienordnung erlassen. „Diese Rechte und Privilegien trugen wesentlich zur Bildung des siebenbürgisch-sächsischen Volkes bei. Persönliche Freiheit, eigenes Verwaltungs- und Rechtssystem, freie Pfarrwahl sind bis heute wichtige Errungenschaften.“ Das Jahresmotto 2024 sei gleichsam eine Anregung, darüber nachzudenken, wie das heute und für morgen umgesetzt werden kann. Wir seien gerufen, „uns strategisch und konkret, mit Liebe, in verantwortlichem Handeln und mit nachhaltigem Verwalten, für das was uns von Gott anvertraut ist – die Menschen und die Kultur- und Kirchenburgenlandschaft – einzusetzen“, betont der Sachsenbischof.Der Wandkalender wird auch in diesem Jahr in grenzüberschreitender Zusammenarbeit von der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Sozialwerk sowie der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD herausgegeben.Der Kalender im Format 43 x 60 cm wurde von der Heimatkirche auf Hochglanzpapier gedruckt. Bezogen werden kann der Kalender auf Hochglanzpapier (wie die letzten drei Jahre) per Rechnung über den Online-Shop www.transilvanus.de in der Kategorie „Typisches aus Transilvanien“ . Der Namenskalender kostet auf Transilvanus.de 3,50 Euro, zuzüglich Versand, und wird doppelt gefaltet im DIN A4 Brief geliefert.