Petersdorfer (bei Mühlbach) trafen sich in Bad Kissingen

Zwei Jahre können so lang sein, wenn man auf einen bestimmten Termin wartet, und dann sind die Tage plötzlich da. Vom 23.-25. Juni 2017 gab es Wiedersehensfreude, intensiven Plausch, Zuhören, Gesang, Musik und Tanz, geballte Erlebnisse bei schönem Wettter innerhalb von knapp 40 Stunden.

Trachtenträger beim Petersdorfer Treffen, von links: Andrea Seiler, Hans-Detlev Buchner, Heinz Dengel, Maria und Michael Pfaff. Foto: Rosina Buchner

Am Freitagnachmittag traf der Großteil der Landsleute aus Petersdorf (bei Mühlbach) in Bad Kissingen ein. Das Ehepaar Maria und Georg Boer war zu unser aller Freude aus Petersdorf angereist. Am Abend fand eine Gruppe ehemaliger Chormitglieder zusammen, um einen musikalischen Beitrag für den Gottesdienst am Samstagvormittag zu erbringen. Den ersten gemeinsamen Sommerabend verabschiedeten wir draußen bei Kerzenschein und Gesang zu den Akkordeon- und Gitarrenklängen von Herbert Kellinger und Tobias Jurju.Zu früh meldete sich der Samstagmorgen zurück. Der Gottesdienst war der Einstieg in das Fest des Wiedersehens. Pfarrer Wolfgang Lahoda aus Regensburg gestaltete ihn, die Predigt hielt Pfarrer i.R. Gerhard Thomke. Der Chor sang zwei Lieder und für die musikalische Orgelbegleitung sorgte Dietmar Dengel. Die Fürbitten wurden von Theresia Thiess und Heidi Lahoda vorgetragen. Am Nachmittag sorgten „Die Fidelen Siebenbürger Adjuvanten“ aus Heidenheim unter der Leitung von Peter Dengel für einen besonderen musikalischen Rahmen. Vertraute und neue Klänge der Blasmusik ließen so manches Herz höher schlagen.Fast nahtlos war der Übergang zum offiziellen Teil. Ansprachen folgten vom Vorstand der HOG, vertreten durch Georg Boer, Inge Zeck und Karin Frühn. Georg Boer hob die die gute Zusammenarbeit der HOG mit der Heimatgemeinde Petersdorf hervor. Inge Zeck berichtete von der vorbildlichen Gestaltung des „Petersdorftages“ in Michelau zu Gunsten des Diakonievereins Petersdorf. Karin Frühn stützte ihre Ansprache auf das Motto „Du siehst mich“ (1. Mose 16,13) und betonte, wie wichtig es sei, einander zu sehen, nicht wegzusehen und eigene Sichtweisen auch mal zu ändern. Mathias Dengel stellte seine Karte von Petersdorf vor.Nach der Ehrung der älteren Petersdorfer (80 Jahre und älter) und jener mit dem Vornamen Hans (es war schließlich Johannestag) ließen sich alle Gäste von der guten Musik der Partyband „STAGEFIRE“ mit Dietmar Dengel und Kollegen in den gemütlichen Teil des Abends tragen. Da war keiner zu jung oder zu alt, jeder war auf der Tanzfläche. Eine große Tombola, gute Laune, Tanz und Gesang bewiesen erneut, dass die Petersdorfer ein feierfreudiges Völkchen sind.Allen, die zum guten Gelingen unseres Wiedersehens beigetragen haben, herzlichen Dank. Auf eine ähnlich gute Atmosphäre mit reger Beteiligung hoffen wir am gleichen Ort im Juni 2019.

Karin Frühn