Vor 80 Jahren: Exodus aus Nordsiebenbürgen

Die HOG Bistritz-Nösen lädt zu mehreren Gedenkveranstaltungen zu verschiedenen Terminen im Jahre 2024 und an verschiedenen Orten zum Thema „Exodus aus Nordsiebenbürgen im Jahre 1944 und seine Folgen – 80 Jahre danach“ ein.

Evakuierungsdenkmal in Bistritz, 2019. Foto: Stadtverwaltung Bistritz

Wir beginnen mit einer Tagung von Freitag, denSonntag, denam Heiligenhof. Sobald die offizielle Einladung vom Heiligenhof da ist, werden wir diese an alle unsere Interessenten weiterleiten und sie bitten, sich in Bad Kissingen anzumelden. Die ersten vierzig wären dann dabei. Amfindet eine Sonderveranstaltung zum gleichen Thema in Nürnberg im Haus der Heimat statt: Wir treffen uns an diesem Samstag von früh bis abends mit Tagungsbeiträgen, gemeinsamem Mittagessen, Kaffee, Abendessen und gemütlichem Beisammensein gegen Abend und am Abend. Kosten entstehen uns dabei lediglich für die Verpflegung. Zu Pfingsten am Heimattag in Dinkelsbühl wird es ameinen Vortrag mit Horst Göbbel geben, vomtreffen wir uns in Bistritz zum großen Gedenken vor Ort, eine Woche später, amin Wels in Österreich, im Spätherbst 2024 auch in Drabenderhöhe und entsprechende Vortragsangebote gibt es weiterhin im Herbst 2024 im Haus der Heimat Nürnberg. Weitere Einzelheiten folgen.

Dr. Hans Georg Franchy, Horst Göbbel, Annemarie Wagner, Johann Schuster