Dobring trifft sich!

Der Vorstand der HOG Dobring lädt ein zu unserem Treffen für Samstag, den 14. September, um 14.00 Uhr in der Stadthalle Haiger. Beginnen wollen wir unser Wiedersehen mit einem Gottesdienst. Für gute Unterhaltung neben Speisen und Getränken sorgt dann musikalisch Herr Melzer bis spät in den Abend. Bitte unterstützt unsere Organisatoren aus der Umgebung Haigers mit eurer zahlreichen Teilnahme. Der Beitrag zur Veranstaltung beträgt 25 Euro. Wer einen Übernachtungsplatz benötigt, findet ihn z.B. im Hotel Tannenhof, Am Schirmberg, 35708 Haiger, Telefon: (02773) 74790; es sind noch wenige Zimmer frei.

Ein besonders schönes Erlebnis war einmal mehr unser Treffen von Dobringern und vielen Freunden mit und ohne Tracht im Rahmen des Heimattags 2019 in Dinkelsbühl. Eine fröhliche Trachtengruppe vertrat am Pfingstsonntag wieder würdig und stimmungsvoll Dobring und den Unterwald (siehe Bild). Zu unserem traditionellen Ratsch im oberen Schrannensaal mussten wir fleißig Tische und Stühle rücken, da erfreulicherweise viel mehr Dobringer auftauchten als gedacht! Es ist uns eine Herzensfreude zu erleben, welch hohen Stellenwert dieser Tag inzwischen für euch hat. Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme, ob in Tracht oder als Zuschauer. Drum seid auch ihr wieder alle zahlreich vertreten beim Heimattag 2020! HOG Dobring beim Heimattag 2019 in Dinkelsbühl. Foto: Theresia Schuster Ein besonders schönes Erlebnis war einmal mehr unser Treffen von Dobringern und vielen Freunden mit und ohne Tracht im Rahmen des Heimattags 2019 in Dinkelsbühl. Eine fröhliche Trachtengruppe vertrat am Pfingstsonntag wieder würdig und stimmungsvoll Dobring und den Unterwald (siehe Bild). Zu unserem traditionellen Ratsch im oberen Schrannensaal mussten wir fleißig Tische und Stühle rücken, da erfreulicherweise viel mehr Dobringer auftauchten als gedacht! Es ist uns eine Herzensfreude zu erleben, welch hohen Stellenwert dieser Tag inzwischen für euch hat. Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme, ob in Tracht oder als Zuschauer. Drum seid auch ihr wieder alle zahlreich vertreten beim Heimattag 2020!Online trefft ihr uns bei Facebook mit dem Gruppennamen Dobringer, und schon bald geht auch unsere Webseite wieder online – wo und ab wann, werden wir on- und offline verkünden. Im Namen des Vorstands wünsche ich euch allen eine herrliche Sommerzeit – wer fährt, nimmt bitte Grüße mit nach Siebenbürgen und berichtet uns über seine Erlebnisse beim HOG-Treffen im Herbst. Bleibt gesund und seid herzlich gegrüßt! Ludwig Beeg

