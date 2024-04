Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD): Infos zum Heimattag

Zeltplatzhelfer

Nachwuchs Fußballturnier

Nachwuchs Fußballmannschaft

Blasmusikbegeisterte Jugendliche aufgepasst!

Nachwuchsprogramm

Auch dieses Jahr sucht das Zeltplatzteam fleißige Helfer, die uns beim Auf- und Abbau sowie während des Heimattages unter die Arme greifen und tatkräftig unterstützen, denn solch eine Veranstaltung ist nur mit eurer Hilfe zu bewältigen. Aus diesem Grund brauchen wir DICH! Solltest du dich angesprochen fühlen, melde dich bis zum 3. Mai. Ansprechpartner: Frederike Stamm, Zeltplatzreferentin der SJD, E-Mail: zeltplatz [ät] sjd-siebenbuerger.de. Alle Infos und die Links zu den Anmeldeformularen: sjd-siebenbuerger.de/zeltplatzhelfer Spieler zwischen zehn und 16 Jahren gesucht. Bei Anmeldung von mindestens drei Jugendmannschaften kann ein Nachwuchsturnier stattfinden. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt es bitte ins Kommentarfeld der Online-Anmeldung . Es wird 7 gegen 7 gespielt.Du bist zwischen 10 und 16 Jahre alt und hast Lust, beim Nachwuchsturnier mitzumachen, aber keine Mannschaft? Dann melde dich für die SJD-Nachwuchsmannschaft an. Einfach in die Kommentarleiste bei der Anmeldung „Einzelspieler für die SJD-Nachwuchsmannschaft” schreiben. Ansprechpartner: Patrick Brusch, Sportreferent der SJD, E-Mail: sport [ät] sjd-siebenbuerger.de. Alle Infos zu Startgebühr, Ablauf und Link zum Anmeldeformular: https://sjd-siebenbuerger.de/sjd-cup Du spielst ein Instrument und möchtest deine Leidenschaft für Blasmusik mit Gleichgesinnten teilen? Dann sei bei unserer Blaskapellen-Jam Session dabei! Wir stellen die Noten bereit, du brauchst nur dein Ins­trument und gute Laune mitzubringen. Komm am Samstag, den 18. Mai, um 18.00 Uhr zum Jugendzeltplatz und genieße eine entspannte musikalische Atmosphäre mit anderen jungen Blasmusikbegeisterten. Bei Fragen melde dich per Mail gerne bei melanie.pauli [ät] sjd-siebenbuerger.de. Veranstaltungsort: Jugendzeltplatz / Zeltplatzlounge, Bahndamm an der Luitpoldstraße, in Dinkelsbühl.Großer Schrannenfestsaal am Samstag, den 18. Mai, 14.00 Uhr. Gesucht werden Nachwuchskünstler, die Lust haben, das Publikum mit ihren Talenten zu beeindrucken. Ob musikalisch, tänzerisch, oder auf andere Weise, jedes Talent ist willkommen! Ansprechpartnerin: Melanie Pauli, stellvertretende SJD-Bundesjungendleiterin, E-Mail: kinderreferat [ät] sjd-siebenbuerger.de. Weitere Infos und Anmeldung: sjd-siebenbuerger.de/unser-nachwuchs-praesentiert-sich/