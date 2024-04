Attraktives Programm des 74. Heimattags in Dinkelsbühl: Jubiläen, Begegnung und Kulturvielfalt

Pfingsten ist nah. Wieder werden tausende Landsleute nach Dinkelsbühl strömen, wenn der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zum 74. Heimattag einlädt. Gerade jetzt, in dieser von Krieg und Krisen geprägten Gegenwart, tut es uns gewiss besonders gut, unsere identitätsstiftende Gemeinschaft wieder zu erleben, zumal wir auch guten Grund zum Feiern haben: unser Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wird 75! Daran anknüpfend lautet das Heimattagsmotto 2024: „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“. Noch ein weiteres Jubiläum können wir heuer begehen: 800 Jahre Goldener Freibrief (Andreanum). Zudem gedenken wir der Flucht und Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen vor 80 Jahren.

Der Festumzug (rot hervorgehoben) beginnt heuer nicht auf der Bleiche, sondern die Aufstellung der Trachtengruppen erfolgt bei der Gedenkstätte an der Alten Promenade. Auf dem Stadtplan von Dinkelsbühl finden Sie die Veranstaltungsorte des Heimattages, aber auch die Kreuzung Am Brühl/Luitpoldstraße (B25), die wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Die Umleitung wird ausgeschildert!

Nach einer neuerlichen Sitzung des Heimattagausschusses, die am 10. April online stattfand, sind die Planungen nun abgeschlossen. Das offizielle Programm für das Pfingstwochenende vomist überreich an attraktiven Veranstaltungen: Festveranstaltung, Ausstellungen, Vorträge, Live-Musik, Trachtenumzug, Kundgebung, Festgottesdienst, Preisverleihungen, Podiumsdiskussion, Fackelzug und Feierstunde an der Gedenkstätte, Tanz, Sport und Spiel. Der Heimattag ist traditionell vor allem ein Fest der Begegnung aller Generationen im Bewusstsein ihrer gemeinsamen siebenbürgisch-sächsischen Herkunft. Mitausrichter des von unserem Verband organisierten Pfingsttreffens ist die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Im Folgenden sei auf einige ausgewählte Höhepunkte hingewiesen.Seit 1951 ist das mittelfränkische Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt. Beim diesjährigen Heimattag feiern wir das 75. Gründungsjubiläum des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit eineram Samstag in der St. Paulskirche (18.00 Uhr). Die Festrede hält, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, die musikalische Umrahmung gestaltet die Siebenbürgische Kantorei. Dieses Jubiläum wird sicherlich auch bei dervor der Schranne am Pfingstsonntag angesprochen werden und ist zudem das Leitthema deram Pfingstmontag (10.00 Uhr) im Schrannen-Festsaal. Unter der Moderation des Historikersdiskutieren, Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD),, Ehrenvorsitzender unseres Verbands und Präsident des Bundes der Vertriebenen, Horst Göbbel, Ehrenvorsitzender des Kreisverbands Nürnberg,, Vorsitzender der Michael & Veronika Schmidt-Stiftung,, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien.Inwird am Pfingstsonntag an die bereits oben erwähnten beiden historischen Ereignisse erinnert:referiert über(Katholisches Pfarrzentrum, 14.30 Uhr) undzum Thema(Konzertsaal, Spitalhof, 15.00 Uhr). Das Vortragsangebot in Dinkelsbühl ist damit selbstverständlich längst nicht erschöpft.Vielfältigebereichern das: Bereits am Freitag (18.30 Uhr) findet im Haus der Geschichte die Vernissage der Ausstellungdes Siebenbürgischen Museums Gundelsheim statt (s. Sonderausstellung im Haus der Geschichte Dinkelsbühl: „Tiefgründig und heiter - der Grafiker Helmut von Arz“ ). Am Samstagvormittag werden in dichter Abfolge die Ausstellungen(St. Paulskirche),(Katholisches Pfarrzentrum), die Ausstellungder Landesgruppe NRW, die Fotoausstellung(Kunstgewölbe, Spitalhof) und(Konzertsaal, Spitalhof) eröffnet. Der sehenswertevon Florin Besoiu wird am Samstag im Kinosaal im Haus der Geschichte Dinkelsbühl (14.00 Uhr) gezeigt. Ebendort findet am Pfingstsonntag (14.30 Uhr) eine Filmpräsentation unter dem Titelstatt. Auch für Spannung ist gesorgt bei der Krimi-Lesungmit Bestsellerautorin(Pfingstsonntag im Katholischen Pfarrzentrum, 15.30 Uhr).Wie stets hat sich viel politische Prominenz zum Heimattag angesagt. So wird bei deram Samstag (11.00 Uhr), Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien im Parlament Rumäniens, das Wort an das Publikum im Schrannen-Festsaal richten, neben Dinkelsbühls OberbürgermeisterPräsident des Bundes der Vertriebenen und Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, undBeauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes NRW.Ansprachen im Rahmen deram Pfingstsonntag (11.30 Uhr) haltenBayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration,Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, sowie der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,Die Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (Hilfskomitee) gestaltet den(Predigt:Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien; Musik: Siebenbürgische Kantorei) und das „Geistliche Wort“ vor der Schranne (Dr. Daniel Zikeli).Bei deram Pfingstsonntag (17.00 Uhr) in der St. Paulskirche, wird deran(Laudatio: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch) und an(Laudatio: Prof. Dr. Waldemar Fromm) verliehen.Mit rund 2000 Trachtenträgern wird beimdurch die Innenstadt von Dinkelsbühl am Pfingstsonntag (Start: 10.30 Uhr) gerechnet. Zu gemeinsamem Besinnen bewegt uns dieam Pfingstsonntag (22.00 Uhr) mit dem Fackelzug und der Rede des AltbundesvorsitzendenDie(SJD) engagiert sich beim Heimattag traditionell mit vielfältigen Programmbeiträgen. Das gilt für dieund die Veranstaltungam frühen Samstagnachmittag im Schrannen-Festsaal ebenso wie für die Darbietungen deram Pfingstsonntag (14 Uhr). Das interaktive Kindertheaterstückvon und mit Bettina Ullrich am Pfingstsonntag um 13.00 Uhr (Konzertsaal im Spitalhof) wird ganz bestimmt viele Kinder begeistern.Hervorragende Stimmung herrscht abends im Festzelt auf dem „Schießwasen“ bei denund das schon bei deram Freitagabend (siehe Heimattag 2024: Musik im Festzelt ). Tanzfreudige kommen bei denam Samstag- und Sonntagabend im Schrannen-Festsaal auf ihre Kosten.Die(CWG), der Siebenbürgische Wirtschaftsclub in Deutschland, lädt am Samstagnachmittag zu diversen Vorträgen in den Kleinen Schrannensaal.Dasdessen Erlös das breite Veranstaltungsangebot des Heimattages erst ermöglicht, kostet wie im vergangenen Jahr 15 Euro. Die Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lohnt sich also unbedingt. Beim Heimattag in Dinkelsbühl können auch Abzeichen für das Große Sachsentreffen vom 2. bis 4. August 2024 in Hermannstadt käuflich erworben werden.Zu diesem vielfältigen Heimattagsprogramm, zu Austausch und geselligem Beisammensein laden die Veranstalter Sie herzlich ein. Bis bald in Dinkelsbühl!

Christian Schoger