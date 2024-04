Sechste Begegnung in Zeiden

Im Sommer 2024 wird Siebenbürgen das Zentrum unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft bilden. Vom 2. bis 4. August findet unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ das zweite Große Sachsentreffen in Hermannstadt statt, an dem sich Sachsen aus der ganzen Welt beteiligen.

Bei schönstem Wetter fand die Eröffnung der fünften Zeidner Begegnung am 1. August 2017 im Kirchhof der evangelischen Kirche statt (im Bild Nachbarvater Rainer Lehni mit Übersetzerin Mirela Kulin). Foto: Udo Buhn

Die Zeidner Nachbarschaft und die Evangelische Kirchengemeinde A.B. Zeiden laden in der Woche nach dem Sachsentreffen herzlich für denzur sechsten Begegnung in Zeiden ein. Gemeinsam wollen wir zwei schöne Tage verbringen, in deren Fokus der Abschluss der Renovierungsarbeiten an den Außenanlagen der Zeidner Kirchenburg und 150 Jahre Zeidner Schulfest stehen werden.Der Ablauf sieht nach aktuellem Stand wie folgt aus:Mittwoch,10.30 Uhr Eröffnung auf dem Kirchhof (bei schlechtem Wetter in der Kirche), 13.00 Uhr Mittagessen im Măgura-Saal, 16.30 Uhr Kulturprogramm im Kulturhaus u.a. mit Vorträgen zum Abschluss der Renovierungsarbeiten und 150 Jahre Schulfest, 18.30 Uhr kurzes Orgelkonzert in der Kirche, 19.30 Uhr Abendessen im Măgura-Saal, 20.30 Uhr Tanzabend mit Duo „Partystürmer“ (Wolfgang Ehrlich).Donnerstag,10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche mit Pfarrer Danielis Mare, anschließend Totengedenken auf dem Friedhof mit Ansprachen von Pfarrer Danielis Mare und Annette Königes, 13.00 Uhr Mittagessen im Schulhof mit der Martin-Thiess-Projektblaskapelle und Wunderkreis, 19.00 Uhr Abendessen im Măgura-Saal, 20.00 Uhr Ausklang mit DJ Adi (Königes).Anmeldungen sind ab sofort möglich bei Nachbarvater Rainer Lehni, E-Mail: rainerlehni[ät]web.de, Telefon: (0221) 45356682, oder im Sekretariat des Pfarramtes in Zeiden, E-Mail: zeiden[ät]evang.ro, Telefon: (0040-268) 251853. Für die Teilnahme an der Begegnung fällt ein Unkostenbeitrag an, der vor Ort bar zu entrichten ist: 80 Euro für Erwachsene, 40 Euro für Kinder von 14 bis 18 Jahren. Kinder unter 14 Jahren sind frei, müssen aber auch angemeldet werden. Im Beitrag enthalten sind die vier Essen und der Eintritt zu den Tanzveranstaltungen.Vor der Begegnung findet das diesjährigein Zeiden statt. In den Tagen nach der Begegnung werden bei Interesse Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen.Lassen Sie uns gemeinsam ein paar schöne Tage am Fuß des Zeidner Berges verbringen. Jede und jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Nachbarschaft und Kirchengemeinde freuen sich, möglichst viele Landsleute und Freunde begrüßen zu dürfen.

Rainer Lehni, Nachbarvater