Neuer Schäßburg-Newsletter

Liebe Landsleute, erinnern Sie sich an unser Nachbarschafts-Zeichen in Schäßburg? Wir reichten es eilig von Haus zu Haus, bis alle die neueste Nachricht kannten. Nun leben wir verstreut in Deutschland, Europa, in der weiten Welt und manche noch in unserer alten Heimatstadt. Doch wo immer wir uns heute begegnen, sei es bei Klassentreffen, im „Wilden Mann“ in Dinkelsbühl beim Heimattag, auf dem „Schäßburger Fasching“ in Bad Kissingen usw., erkennen wir, dass uns die Nostalgie, die Erinnerungen an unsere Zeit in Schäßburg verbinden.

Daraus erwuchs meine Idee, ein modernes, kostenfreies „Nachbarschaftszeichen“, den „Schäßburg-Newsletter per E-Mail“, ins Leben zu rufen. Alle paar Wochen, je nach Bedarf, erfahren Sie bei Interesse kurz und bündig, wo Veranstaltungen stattfinden, mit welchen Themen sich die Zeitschrift der HOG Schäßburg befasst, welche Publikationen, CDs oder Sendungen des sächsischen Internet-Radios RTI für Sie als Schäßburg-Interessierte attraktiv sein könnten. Schäßburger Stundturm. Holzschnitt, Melita Tuschinski, 1984



Schäßburg-Newsletter abonnieren:

Auf www.schaessburg.net können Sie den Schäßburg-Newsletter kostenfrei bestellen und ihn jederzeit auch wieder abbestellen. Ihre E-Mail-Adresse reiche ich garantiert nicht weiter! Wenn Sie selbst eine Veranstaltung, eine Publikation oder einen sonstigen interessanten Anlass für einen Hinweis im Schäßburg-Newsletter vorschlagen wollen, nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf unseren Newsletter-Seiten im Internet oder schreiben Sie mir eine Nachricht per E-Mail an info [ät] schaessburg.net. Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Melita Tuschinski

