Bedeutender Förderer der siebenbürgisch-sächsischen Kultur: Julius Henning (97) in Pforzheim gestorben

Julius Henning, Träger des Silbernen und des Goldenen Ehrenwappens des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und der Pro-Meritis-Medaille des Verbandes für besondere Verdienste auf kulturellem Gebiet (2013, siehe SbZ Online ), ist am 13. August 2023 im Alter von 97 Jahren in Pforzheim gestorben. Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 22. August 2023, um 13.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof Pforzheim statt. Anfahrt: Parkplatz Sommerweg.

Julius Henning (Bildmitte) wurde im Dezember 2013 Der mit dem Verdienstabzeichen „Pro Meritis“ geehrt, neben ihm der Stellvertretende Bundesvorsitzende Alfred Mrass (rechts) und Heinz Fleischer, Vorsitzender der Kreisgruppe Pforzheim-Enzkreis. Foto: Brigitte Mrass

Julius Henning erblickte das Licht der Welt am 18. März 1926 in Schäßburg. Für die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen hat er sich vielseitig engagiert. Seit Mitte der achtziger Jahre wirkte er als Mitglied im Vorstand der Kreisgruppe Pforzheim/Enz und half über 1.500 Siebenbürger Sachsen in beruflichen, wohnlichen und rechtlichen Fragen, sich erfolgreich in Deutschland einzugliedern. Zudem war er bis ins hohe Alter als Schriftführer und Pressereferent der Kreisgruppe aktiv, verfasste darüber hinaus zahlreiche Aufsätze über die Kultur und Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Er widmete sich mit viel Hingabe und großem Erfolg dem Sammeln und Archivieren von siebenbürgisch-sächsischer Musik sowie der Erstellung von Tonträgern, von CD-Alben mit den schönsten Musikstücken, die Laien- und Berufsmusiker bespielt haben. Julius Henning hat sechs CDs und eine DVD erstellen lassen, wobei insgesamt 16.000 Tonträger verkauft wurden. Den Reinerlös von 35.230 Euro stellte er als Spende für siebenbürgisch-sächsische Einrichtungen bereit (siehe Abschlussbericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online ).Alfred Mrass, ehemaliger stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes, bezeichnete Julius Henning anlässlich seines 90. Geburtstages als „leuchtendes Beispiel eines Menschen, der sich bis ins höchste Alter für die sächsische Gemeinschaft einsetzt, ihr dient, und damit den Jüngeren beispielgebend vorangeht“ (siehe SbZ Online ).