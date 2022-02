Girelsauer Georg Markus wurde 100

Wir freuen uns, unserem Girelsauer Georg Markus zum 100. Geburtstag zu gratulieren.

Georg Markus wurde 100

Er wurde am 14. Januar 1922 in Girelsau geboren und ist der erste Girelsauer, welcher dieses Alter erreicht hat. Seit dem Zweiten Weltkrieg lebt er in England mit seiner Frau, Kindern, Enkeln und Urenkeln. Auf unseren Girelsauer Treffen durften wir ihn oft bei bester Gesundheit begrüßen. Wir wünschen von Herzen alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen.

Deine Heimatortsgemeinschaft Girelsau