6. März 2024

Hetzeldorfer Fasching

Traditionell trafen sich Jung und Alt aus Hetzeldorf am letzten Januarwochenende, am 27. Januar, zum Nachbarschaftsfasching in Kleinsachsenheim. Es kamen ca. 70 Gäste mit ihren vollgepackten Körbchen mit Verpflegung für das Fest. Zuvor hatten fleißige Helfer aus den Reihen des Vorstands für das Bestuhlen und Schmücken der Mehrzweckhalle gesorgt.

Kostümierte Teilnehmer beim Fasching der HOG Hetzeldorf. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen wurde das gesellige Beisammensein eröffnet. Danach zeigte Karl Maiterth eine kleine Filmauswahl der letzten Jahre. Für Karl war es der „letzte Auftritt“ als Filmemacher der HOG Hetzeldorf. Das nahm der Vorstand zum Anlass, sich bei ihm mit einem kleinen Präsent und einer Urkunde für sein jahrelanges, unermüdliches Engagement zu bedanken.



Gegen Abend lud „DJ Seven" zum Tanzen ein. Die Gäste saßen gemütlich plaudernd beisammen oder ließen sich von den wunderbaren Klängen mitreißen und tanzten bis spät in die Nacht. Sehr zur Freude des Vorstands waren auch einige Teilnehmer kostümiert, was dem Fest seinen traditionellen Charme verlieh. Deshalb bedankte sich der Vorstand auch bei allen Verkleideten mit einem kleinen Präsent. HOG Hetzeldorf dankt Karl Maiterth (Dritter von rechts). Fotos: Katharina Schmidt Gut gelaunt und in bester Stimmung verging die Zeit sehr schnell. Zum Schluss waren sich alle einig … jeder kann es kaum erwarten, dass 2025 wieder das letzte Januarwochenende vor der Türe steht und es zum Faschingstreffen geht.

Schlagwörter: Hetzeldorf, Fasching, HOG

